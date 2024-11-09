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الرياضة

كافنديش..«السير» يضع نقطة على السطر

كافنديش..«السير» يضع نقطة على السطر
9 نوفمبر 2024 18:42

  • لندن (د ب أ)
    أعلن السير مارك كافنديش أن سباق سنغافورة للدراجات، الذي يقام غدا الأحد، سيكون آخر سباق له في مسيرته الاحترافية. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) أن كافنديش 39/ عاما/ سجل رقما قياسيا من خلال تحقيقه الفوز للمرة الـ35 في تاريخ مشاركاته بسباق فرنسا الدولي في يوليو وهو السباق الذي وصفه بأنه على الأرجح سيكون الأخير له.
    ولكن بعد أن تلقى لقب فارس بريطاني من أمير ويلز 2 أكتوبر، قال:«سيكون من الرائع أن أتسابق برتبة قائد فارس». ونشر صورة على حسابه بموقع «إنستجرام» اليوم السبت تحمل كلمات:«مسيرتي في السباقات.. أكملتها». وكتب كافنديش بجانب الصورة:«الأحد سيكون آخر سباق لي في مسيرتي الاحترافية في رياضة الدراجات».
    وأضاف:«أنا محظوظ للغاية لأنني فعلت ما أحبه لمدة 20 عاما تقريبا، ويمكنني أن أقول اليوم أنني حققت كل شئ في استطاعتي على الدراجة». وأكد:«الدراجات أعطتني الكثير وأنا أحب هذه الرياضة، أردت دائما أن أصنع الفارق بها، والآن أنا جاهز لرؤية الفصل المقبل الذي يخبئه القدر لي».
    وأضاف:«شكرا لكم جميعا، على دعمكم الدائم. كافنديش». وحقق كافنديش 165 انتصارا في مسيرته، بما في ذلك لقب العالم 2011، ومراحل في السباقات الثلاث الكبرى، وميلان-سان ريمو في 2009.

 

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