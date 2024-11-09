الأبطال الصاعدون يخطفون الأضواء في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو



أبوظبي (الاتحاد)

وسط حضور جماهيري غفير، تواصلت امس منافسات النسخة 16 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو التي تقام برعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

واستقطب اليوم الثاني من منافسات الناشئين الذي تم تخصيصه للفئة العمرية من 14 إلى 17 عاماً مشاركة واسعة لمجموعة من أبرز اللاعبين واللاعبات من مختلف الأندية والأكاديميات العالمية، لتواصل البطولة دورها الريادي في الارتقاء برياضة الجوجيتسو على الساحة الدولية، واكتشاف المواهب الشابة وصقل مهاراتها وإفساح المجال أمامها للمنافسة والتألق ضمن بيئة احترافية استثنائية.

حضر المنافسات عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وعبدالله ناصر الجنيبي رئيس مجلس إدارة رابطة المحترفين، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو، وسعادة مريم مسلّم المزروعي، مدير دائرة خدمة المجتمع في مؤسسة التنمية الأسرية، والعميد محمد حميد بن دلموج الظاهري عضو مجلس إدارة الاتحاد، وعائشة سيف المنصوري مدير مركز أبوظبي للتوحد، وفهد علي الشامسي الأمين العام للاتحاد.

خصصت المنافسات لفئة الناشئين من حملة الأحزمة الرمادي والأخضر والأصفر والبرتقالي والأزرق والبنفسجي، وعلى صعيد النتائج ذهبت الصدارة إلى نادي الجزيرة للجوجيتسو، فيما حلت أكاديمية كوماندو جروب في مركز الوصيف، وأكاديمية كازاخستان الوطنية في المركز الثالث.

وقال محمد سالم الظاهري، نائب رئيس الاتحاد، رئيس اللجنة المنظّمة للبطولة: «أبطال المستقبل قدّموا أداءً استثنائياً اتّسم بالمهارة والحماس والاحترافية. ويعكس هذا المستوى المتقدم للاعبي فئة الناشئين التزامهم وشغفهم بهذه الرياضة. معرباً عن اعتزازه بأن تكون العاصمة أبوظبي وجهة عالمية تتيح لهؤلاء الأبطال إبراز مواهبهم وتقدم لهم فرصة التميز والتألق في مشوارهم الرياضي».

وأشاد الظاهري بأداء أبناء وبنات الوطن الذين نجحوا في تحقيق عدد وافر من الميداليات الملوّنة، منوها بأن هذا الجيل قادر على تحقيق إنجازات نوعية في كبرى المحافل الدولية وأضاف: «سعداء بمتابعة جيلٍ جديدٍ من اللاعبين المميزين، نعتبر البطولة المنصة الأمثل لدعم الرياضيين الناشئين والشباب لتحقيق أهدافهم في الرياضة، واكتساب الخبرات التي تمهّد لهم طريق التقدم والنجاح».

وقال عبد الله ناصر الجنيبي، رئيس مجلس إدارة رابطة المحترفين: «تمثل النسخة السادسة مناسبة للفخر بكل ما للكلمة من معنى، حيث نشهد تجمعاً قلّ نظيره لأبطال الجوجيتسو من مختلف أنحاء العالم، في ضيافة عاصمة الجوجيتسو العالمية. إن هذا الحدث المميز يعكس بوضوح الدعم اللامحدود من قيادتنا الرشيدة التي لا تدخر جهداً في تعزيز مسيرة الرياضة والوصول بها إلى الريادة العالمية».

وقالت عائشة سيف المنصوري، مدير مركز أبوظبي للتوحد: «سعيدة بتواجدي في هذه البطولة المتميزة، والتي تشجّع الأفراد من جميع الفئات على التفاعل مع الرياضة والمشاركة في أجواء المنافسة الإيجابية. تساهم بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في تعزيز القيم النبيلة التي ترتبط بالرياضة، كالتعاون والمثابرة والشجاعة. نشكر جميع القائمين على تنظيم هذا الحدث الرائع، والذي يرسّخ مكانة أبوظبي كمركز رياضي عالمي يحتضن الجميع ويرحب بأوسع مشاركة مجتمعية والتقاء للثقافات والحضارات من شتى دول العالم».

منصة المواهب وصناعة الأبطال



الأجواء الحماسية تتواصل في مبادلة أرينا لليوم الرابع على التوالي من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو بنسختها الـ 16، التي تقام برعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وتشكّل البطولة منصة عالمية تحتضن أقوى النزالات ومستويات رفيعة من الندية والتصميم يظهرها اللاعبون وسط حضور جماهيري غفير.

ويقول أوروس جوزيف، مدرب في أكاديمية أبسولوتو جوجيتسو في رومانيا: «شارك فريقنا في نسخ عديدة من البطولة، حققنا ميدالية ذهبية وأخرى فضية في فئة الناشئين عام 2019، وميدالية ذهبية و3 برونزيات في فئة الناشئين عام 2021، وميدالية ذهبية في فئة الهواة العام الماضي. ويضم فريقنا لهذا العام 8 لاعبين، وحققنا ميدالية فضية في البطولة حتى الآن، ونعتزم المشاركة أيضاً في فئة الهواة. كما أنّي أشارك شخصياً في البطولة للمرة الثانية، حيث أتيت إلى هنا منذ عامين، وشهدت مدى التطور الذي تحظى به البطولة على صعيد التنظيم وحجم المشاركة، وسأكون حاضراً في النسخة المقبلة بلا شك».

وأضاف: «مكاسبنا من المشاركة لا تتوقف على الفوز بالميداليات فحسب، وإنما تمنحنا البطولة في كل نسخة فرصة التواصل مع لاعبين ومدربين من مختلف الأندية، وتعميق علاقاتنا مع أسرة الجوجيتسو حول العالم».

وقالت دانا البريكي، لاعبة نادي الجزيرة الفائزة بالميدالية الذهبية في فئة الناشئات الحزام الأزرق وزن 40 كجم: «خضت نزالين قويين وتمكنت من الفوز بالإخضاع في كليهما. سعيدة للغاية بهذا الإنجاز وحصد ميدالية جديدة خلال مشاركتي للمرة الرابعة في البطولة، حيث فزت العام الماضي بالميدالية البرونزية وقبلها بالفضية لفئة الحزام الأخضر وبالذهبية في عام 2019 لفئة الحزام الأصفر».

وبدوره، يقول اللاعب الروسي أوتو بيلوم فئة الحزام الأخضر وزن 67 كجم من أكاديمية كوجيرا للجوجيتسو أنه يعيش لحظات لا توصف بعد وقوفه على منصة التتويج رافعاً علم بلاده مع الميدالية الذهبية، في هذه البطولة التي تمثل حلماً لكل اللاعبين.

ويضيف: «أتيت من روسيا إلى أبوظبي خصيصاً للمشاركة في البطولة العالمية الأهم، وهي المرة الثانية بعد مشاركتي في النسخة السابقة ضمن فئة الحزام البرتقالي. وجاء هذا التطور بفضل التدريب المتواصل والعمل مع المدربين والمشاركة في العديد من البطولات لاكتساب الخبرة».



موعد مع الهواة

تشهد البطولة يوم غد إقامة منافسات فئة الهواة (فوق 18 عاماً) من حملة الحزامين الأبيض والأزرق، ما يبشر جمهور البطولة بمزيد من النزالات القوية يقدمها لاعبو الجوجيتسو في سياق سعيهم نحو الفوز، وشق طريقهم إلى الاحترافية.

ويتضمن جدول منافسات البطولة منافسات الأساتذة يومي 12 و13 نوفمبر، ونزالات فئة المحترفين أيام 14، و15 و16 نوفمبر، بالإضافة إلى حفل جائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو مساء 17 نوفمبر.