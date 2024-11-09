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الرياضة

الظفرة ينافس العربي على صدارة «دوري الأولى»

الظفرة ينافس العربي على صدارة «دوري الأولى»
9 نوفمبر 2024 19:46

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)‬‬‬‬
قاد الغيني محمد لامين ياتارا، مهاجم الظفرة فريقه إلى الفوز على حساب ضيفه الجزيرة الحمراء 1-0، وسجل ياتارا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 62، للمباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ستاد حمدان بن زليد آل نهيان، في ختام «الجولة السادسة» لدوري الدرجة الأولى، والتي شهدت تعادل مصفوت وحتا 1-1، وفوز الفجيرة على جلف يونايتد 3-0.
ورفع الظفرة رصيده إلى 13 نقطة في صدارة الدوري، بفارق الأهداف أمام منافسه العربي «الوصيف»، فيما ارتقى الفجيرة إلى المركز الثالث برصيد 10 نقاط، وتراجع حتا إلى المركز العاشر برصيد 5 نقاط، بفارق نقطة خلف مصفوت «السابع».
وانطلقت الجولة الجمعة بفوز العربي على مجد 1-0، لذيد أمام مضيفه الإمارات 3-2، وتفوق دبا على يونايتد 3-1، فيما غاب الحمرية بداعي الراحة في ظل استبعاد فليتوود يونايتد، بعد قرار لجنة الانضباط، بشطب نتائج الفريق في «دوري الدرجة الأولى» للموسم الحالي 2024- 2025، وهبوطه إلى «الدرجة الثانية»، بجانب الغرامة المالية 300 ألف درهم.

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