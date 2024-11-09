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الرياضة

ريال مدريد يصب جام غضبه على أوساسونا برباعية

ريال مدريد يصب جام غضبه على أوساسونا برباعية
9 نوفمبر 2024 19:51

 
مدريد (أ ف ب)

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عاد ريال مدريد حامل اللقب إلى نغمة الفوز بعد أسبوعين صعبين وصبّ جام غضبه على ضيفه أوساسونا برباعية نظيفة ضمن المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم السبت، ويدين نادي العاصمة الإسبانية بفوزه إلى ثلاثية البرازيلي فينيسيوس جونيور (34 و61 و69) والإنجليزي جود بيلينجهام (42) فيما أخفق زميلهما الفرنسي كيليان مبابي في معانقة الشباك مرة أخرى، إذ اكتفى بهدف واحد في آخر سبع مباريات.
وقلّص ريال الفارق بينه وبين برشلونة متصدر الترتيب إلى ست نقاط، حيث يلتقي النادي الكاتالوني ومضيفه ريال سوسييداد الأحد مع فرصة توسيع الفارق من جديد إلى تسع نقاط. إلا أن الميرينجي يملك مباراة أقل بعد أن أرجئت مباراته وفالنسيا الأسبوع الماضي بسبب الفيضانات.
ودخل ريال إلى اللقاء ساعيا لتعويض الخسارتين الأخيرتين أمام ميلان الإيطالي 1-3 في دوري أبطال أوروبا و0-4 أمام برشلونة الإسباني في عقر داره بسبانتياجو برنبايو.
ولم تخلُ بداية المباراة من نكسة إضافية للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، إذ غادر مهاجمه البرازيلي رودريجو الذي كان عاد أخيراً بعد إصابة في عضلة الفخذ أمام بوروسيا دورتموند الألماني في 22 أكتوبر الملعب وهو يبكي في الدقيقة 20، حيث بدا أنّ إصابته ليست بسيطة.
وسرعان ما خرج مواطنه المدافع إيدر ميليتاو محمولا بعد ست دقائق بعد تعرّضه لإصابة في الركبة اليمنى.
وكان ميليتاو تعرّض في أغسطس 2023، لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى في المباراة الافتتاحية للدوري المحلي من الموسم الماضي ضد أتلتيك بلباو. أبعدت تلك الإصابة ميليتاو عن الملاعب لثمانية أشهر. 

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