إصابة خطيرة في الركبة للبرازيلي ميليتاو لاعب ريال مدريد



مدريد (أ ف ب)

يغيب البرازيلي ايدر ميليتاو مدافع ريال مدريد الإسباني عن الملاعب لأشهر عدة بعد إصابته بتمزق في الرباط الصليبي لركبته اليمنى، وفقاً لما أعلن النادي الملكي السبت.

وتعرض ميليتاو للإصابة خلال فوز فريقه العريض على أوساسونا 4-0 السبت في الدوري الاسباني.

وقال ريال مدريد في بيان «بعد الاختبارات التي أجريت اليوم على لاعبنا إيدر ميليتاو من قبل الجهاز الطبي في ريال مدريد، تم تشخيص إصابته بتمزق كامل في الرباط الصليبي الأمامي».

وقال بطل إسبانيا وأوروبا، إن ميليتاو سيخضع لعملية جراحية في الركبة اليمنى المصابة في المستقبل القريب.

ومن المرجح أن يغيب المدافع عن بقية الموسم حيث قدرت وسائل إعلام إسبانية أن مدة غيابه يمكن أن تصل إلى تسعة أشهر.

وكان قلب دفاع منتخب البرازيل البالغ من العمر 26 عاماً غاب أيضاً عن الملاعب لفترة مشابهة بسبب إصابة في الرباط الصليبي أيضاً، لكن في ركبته اليسرى.

وخسر ريال مدريد خلال المباراة ضد إوساسونا أيضاً جهود البرازيلي الآخر رودريجو ولوكاس فاسكيس بسبب إصابات أقل خطورة.

ويفتقد فريق العاصمة الإسباني للعديد من اللاعبين المصابين ومن بينهم الفرنسي أوريليان تشواميني والغائبين منذ فترة طويلة داني كارفاخال والنمسوي ديفيد ألابا.