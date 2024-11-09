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الرياضة

هدف موسيالا المذهل يمنح بايرن الفوز على سانت باولي

هدف موسيالا المذهل يمنح بايرن الفوز على سانت باولي
9 نوفمبر 2024 22:04


هامبورج ( رويترز)
سجل جمال موسيالا هدفا مذهلا بتسديدة من مسافة 28 متراً ليمنح بايرن ميونيخ متصدر دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم فوزاً صعباً 1-صفر على سانت باولي اليوم السبت ويوسع الفارق إلى ست نقاط مع أقرب مطارديه على الصدارة.
وكان لبايرن، الذي فاز 1-صفر على بنفيكا في دوري أبطال أوروبا بفضل هدف آخر من موسيالا، اليد العليا منذ البداية.
لكن سانت باولي لم يظهر الكثير من التوتر وأصبح تدريجياً أكثر شراسة وحصل على عدة فرص للتسجيل.
ومع ضغط أصحاب الأرض بحثا عن هدف، نجح بايرن في التسجيل عندما استحوذ لاعب وسط ألمانيا موسيالا على الكرة على بعد 30 مترا وقطع خطوتين وأطلق تسديدة قوية سكنت الشباك بعد اصطدامها بالعارضة مسجلا هدفه الخامس في الدوري.
وتحول سانت باولي الصاعد حديثاً إلى دوري الأضواء إلى فريق صعب المراس حيث لم يحصل بايرن على مساحات كبيرة لخلق الفرص في الشوط الثاني، بينما اعتمد أصحاب الأرض على الهجمات المرتدة.
وكان بايرن قريبا من التسجيل في الدقائق الأخيرة من المباراة عندما سدد موسيالا فوق العارضة ثم فشل هاري كين في التغلب على حارس مرمى سانت باولي من مسافة قريبة بعد ذلك بقليل. 

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