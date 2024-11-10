صلاح يواصل التوهج ويضع ليفربول في «حرج»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

نجح النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي في قيادة فريقه للفوزعلى أستون فيلا 2-1 في الجولة 11 للدوري الإنجليزي، والاحتفاظ بصدارته للمسابقة برصيد 28 نقطة وبفارق5 نقاط عن أقرب منافسيه مانشسترسيتي الذي تعثرفي نفس الجولة أمام برايتون وخسر 1-2.

واستحق صلاح الحصول على لقب «رجل المباراة»، بعد أن سجل هدف الفوز من هجمة مرتدة قادها من منتصف الملعب حتى نجح في إيداعها شباك الأرجنتيني إيماليانو مارتينيز حارس مرمى «الفيلانس»، بينما صنع الهدف الأول الذي سجله الأوروجواياني داروين نونيز.

وذكرت شبكة «ياهو سبورت» أن «الفرعون» المصري، بتألقه المستمر، يواصل الضغط على إدارة «الريدز» من أجل النظر بعين الاعتبار إلى ما يقدمه للفريق، والتعجيل بتجديد عقده بما يتناسب مع نجوميته وموهبته ودوره الحاسم مع الفريق في جميع البطولات، حيث يضع الإدارة في حرج أمام الجماهير.

وذكرت مؤسسة «أوبتا» المتخصصة في الأرقام القياسية والإحصائيات أن صلاح أصبح أول لاعب في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، يسجل حتى الآن 10 أهداف ويصنع مثلها في جميع المسابقات هذا الموسم، منها 8 أهداف و6 «أسيست» في «البريميرليج».

وهدف صلاح في مرمى أستون فيلا، هو الهدف رقم 165 له في الدوري الإنجليزي، ليقلل الفارق بينه وبين الفرنسي تيري هنري «أسطورة أرسنال» إلى عشرة أهداف فقط، في سباق هدافي «البريميرليج».

كما صنع صلاح الهدف 75 في مشواره مع ليفربول، بفارق «أسيست واحد» عن هنري، وفي الوقت نفسه قلل الفارق بينه وبين الإنجليزي ديفيد بيكهام صاحب المركز العاشر إلى 5 «أسيست» فقط.