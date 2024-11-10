«داحس» بطل «القفاي للمحامل الشراعية» في مهرجان «الياسات»

الظفرة (وام)

توج الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس اتحاد الرياضات البحرية رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، الفائزين في سباق القفاي للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً، الذي أقيم لمسافة 7 أميال بحرية بمشاركة 65 محملاً تم تسجيلها من مختلف إمارات الدولة على متنها 260 بحاراً.

جاء السباق ضمن فعاليات الدورة الثانية لمهرجان الياسات، الذي يقام على شاطئ مدينة السلع في منطقة الظفرة بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث بالتعاون مع نادي أبوظبي للرياضات البحرية.

وحصد المركز الأول بالسباق المحمل «داحس» بالرقم 18 والنوخذة عبدالرحمن عبدالله محمد المرزوقي، فيما حل في المركز الثاني المحمل «زلزال» بالرقم 125، والنوخذة عبدالله مروان عبدالله المرزوقي، وجاء ثالثاً المحمل «زلزال» بالرقم 25 والنوخذة مروان عبدالله المرزوقي.

وخصصت جوائز قيمة للفائزين وأصحاب المراكز المتقدمة والمشاركين في السباق بلغت قيمتها 546 ألف درهم.

ويمثل السباق إحدى المحطات المهمة للبحارة الشباب، ويعد الخطوة الأولى لمشوارهم في سباقات المحامل الشراعية التراثية.