نجوم الريال يساندون مبابي رغم الصيام!

أنور إبراهيم (القاهرة)

رغم الأداء الباهت للنجم الفرنسي كيليان مبابي مع فريقه الجديد ريال مدريد، وصيامه عن تسجيل الأهداف منذ 19 أكتوبر الماضي، خلال الفوز على سيلتا فيجو 2-1، إلا أن نجوم الفريق المدريدي واصلوا دعمهم ومساندتهم لـ «فتى بوندي المدلل» هداف كأس العالم الأخيرة 2022.

لعب مبابي مباراة أوساسونا في الجولة 13 للدوري الإسباني، كاملة ولم ينجح في تسجيل أي هدف، وإن كان حاول أكثر من مرة، وصادفه سوء حظ أحياناً، واستعجال ورعونة وتوتر وضغط في أحيان أخرى، خاصة في ظل قيام بعض جماهير«سانتياجو برنابيو» بالهتاف ضده وإطلاق صافرات الاستهجان تعبيراً عن عدم رضاها عن أدائه في الملعب.



ورغم غزارة الأهداف التي سجلها الريال في مباراة أوساسونا 4-0، إلا إن مبابي لم يكن له نصيب منها، وإنما استحوذ عليها الجناح البرازيلي المتألق فينسيوس جونيور 3 أهداف «هاتريك»، والهدف الرابع سجله الإنجليزي جود بيلينجهام، وهو بالمناسبة أول هدف له هذا الموسم في مختلف المسابقات.

وإذا كان ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا إستبعد مبابي من قائمة «الديوك» قبل مواجهة إسرائيل وإيطاليا خلال مباريات «الأجندة الدولية» هذا الشهر، فإن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للريال، لم يتبع خطى نظيره الفرنسي، وإنما حرص على إشراك مبابي في مباراة أوساسونا من بدايتها إلى نهايتها حتى يستعيد «الثقة المفقودة».

ومن هذا المنطلق كان أنشيلوتي حريصاً على أن يؤكد عدم قلقه على تأخر مبابي في تسجيل الأهداف، أو نقص فاعليته وافتقاده للحسم في اللمسة الأخيرة، وشدّد على أن اللاعب حاول كثيراً خلال المباراة وتعاون مع زملائه في أكثرمن كرة، وعندما سأله بعض الصحفيين عن حالة مبابي «غير المفهومة»، قال: نعم هو لم يسجل خلال المباريات الأخيرة ولكنه موجود دائماً ويحاول، وقريباً جداً سيعود إلى ممارسة هوايته المفضلة في تسجيل الأهداف، المهم الآن أنه يشارك في المباريات.

وتابع قائلاً: إذا كان فينسيوس وبيلينجهام سجلا في مباراة أوساسونا، فإن مبابي سوف يسجل في المباراة القادمة.

يُذكرأن مبابي سجل هذا الموسم 8 أهداف فقط في مختلف المسابقات ثم دخل في مرحلة «صيام»، تزامنت مع تراجع مستوى الفريق بوجه عام، وخسارته مباراتين متتاليتين أمام برشلونة في «الليجا» 0-4، وأمام ميلان 1-3 في دوري الأبطال.

أما لوكا مودريتش كابتن الفريق، قال: لا أشك لحظة في أن مبابي سوف يستعيد فاعليته قريباً جداً. وعلق قائلاً: نحن نعرف أي لاعب هو، إنه أحد أفضل لاعبي العالم وسوف تأتي الأهداف، نحن نثق في ذلك، وجميعنا نسانده وندعمه.