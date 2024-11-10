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الرياضة

«أنكورا» بطل «كأس المهرجان الوردي» للبولو

«أنكورا» بطل «كأس المهرجان الوردي» للبولو
10 نوفمبر 2024 10:55

أبوظبي (الاتحاد)
توج فريق أنكورا لامار بولو، بكأس المهرجان الوردي بفوزه على فريق غنتوت بنتيجة 6 أهداف ونصف هدف (فارق التصنيف)، مقابل 3 أهداف، في ختام المهرجان الجماهيري الكبير الذي أقيم باستاد الشيخ زايد الرئيسي للبولو بنادي غنتوت، تحت رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، وبإشراف مجلس أبوظبي الرياضي ومساهمة العديد من الشركات والمؤسسات، وشهد مشاركة 4 فرق وكوكبة من اللاعبين واللاعبات في إطار استعداداتهم لموسم بولو غنتوت الحافل.
وشهد المهرجان العديد من الفقرات، كما شهد تخريج نجوم برنامج «فارس أبوظبي» بمشاركة عدد من الواعدين، واستعراضاً لأبطال الجوجيتسو ومباراة البولو لصغار نادي دبي للبولو والفروسية.
وجاءت المباراة الختامية على كأس المهرجان الوردي لصالح فريق أنكورا لامار بولو بقيادة هداف الفريق والبطولة جييرمو لي برصيد 9 أهداف، بجانب قائد الفريق سلمان بن هايف وريان العجاجي، وخالد العمران.
وفي ختام المباراة، قام سعيد بن حوفان المنصوري، نائب رئيس مجلس إدارة نادي غنتوت، وخالد سعيد المرزوقي، العضو المنتدب المدير التنفيذي، بتتويج الفريقين وطاقم الحكام المكون من ميجيل ديليا ونيكولاس وينر، وتم السحب على الجوائز القيمة التي رصدها النادي للجمهور، وسط أجواء احتفالية رائعة.

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