أتلانتا يُنهي «مغامرة ميسي» بإسقاط إنتر ميامي!

ميامي (رويترز)

انتهت مغامرة الأرجنتيني ليونيل ميسي الأولى، في الأدوار الإقصائية للدوري الأميركي لكرة القدم فجأة، بعد تسجيل لاعب الوسط بارتوش سليز هدف فوز أتلانتا يونايتد على إنتر ميامي في مباراة مذهلة انتهت بنتيجة 3-2 في الجولة الأولى.

أحرز المهاجم جمال تياري هدف أتلانتا الأول في الدقيقة 19 ثم أضاف الثاني بعد دقيقتين قبل أن يحرز سليش هدف الفوز في الدقيقة 76 ليضرب أتلانتا موعداً مع أورلاندو سيتي في الدور قبل النهائي.



وكان ميامي المرشح الأوفر حظاً للفوز بعد تحقيقه رقماً قياسياً في مرحلة الدوري بلغ 74 نقطة في الدور التمهيدي، لكنه لم يتمكن من الحفاظ على الدفعة التي حصل عليها بعد تسجيل ماتياس روخاس من مسافة قريبة في الدقيقة 17، ثم هدف ميسي في الدقيقة 65.

وحبس حشد من مشجعي ميامي الذين يرتدون ملابس وردية أنفاسهم عندما سدد تياري في إطار المرمى في الدقيقة 15 وضغط أتلانتا خارج منطقة المرمى.

وقفز جوزان للتصدي لتسديدة ميسي القوية من منتصف منطقة الجزاء في الدقيقة 17، لكنه لم يتمكن من استعادة توازنه في الوقت المناسب ليوقف متابعة روخاس من مسافة قريبة ليحرز ميامي هدف التقدم.

ورد تياري سريعاً، وسجل هدفاً في الزاوية العليا اليمنى، وأضاف هدفاً رائعاً آخر بعد تمريرة متقنة من لاعب الوسط أليكسي ميرانشوك في الدقيقة 21.

وكاد دييجو جوميز لاعب وسط ميامي أن يدرك التعادل في الدقيقة 24 بعد تفوقه على مدافع أتلانتا رونالد هرنانديز ووضع الكرة في مرمى جوزان لكن الهدف ألغي.

وحافظ جوزان على حذره في الشوط الثاني وأبعد ضربة رأس رائعة من المدافع جوردي ألبا في الدقيقة 52، لكن ميسي اخترق دفاعات الحارس (40 عاماً) ليعادل النتيجة بكرة رأسية من مسافة قريبة.

ورفض أتلانتا الاستسلام، وقفز سليش في الهواء ليضع الكرة برأسه في الشباك من عرضية متقنة من المدافع بيدرو أمادور.

وحصل ميامي على ركلة حرة في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، لكن ميسي سددها في حائط مكون من لاعبي أتلانتا ولم تنجح المحاولات الأخيرة الشرسة للتسجيل.