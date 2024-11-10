الأحد 10 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كلباء يخوض «ودية» في «التوقف»

كلباء يخوض «ودية» في «التوقف»
10 نوفمبر 2024 11:30

فيصل النقبي (كلباء)
قرر الجهاز الفني لفريق كلباء، بقيادة المدرب الصربي فوك رازوفيتش، إقامة مباراة ودية مع أحد فرق دوري أدنوك للمحترفين، استثماراً لفترة التوقف الحالية للدوري، وحتى يستطيع تجهيز فريقه على الوجه الأمثل لاستئناف المباريات والمسابقة.
وتتواصل تدريبات الفريق اليومية خلال هذا الأسبوع، على فترتين صباحية ومسائية، من أجل تهيئة الفريق التهيئة المثلى لاستئناف الدوري.
وسيمنح المدرب الفرصة للبدلاء، وخاصة في الشق الهجومي، حيث يسعى إلى تجهيز المهاجم أحمد عامر، وكذلك ياسر حسن، ومنحهما الفرصة الكاملة خلال الودية المقبلة، وذلك من أجل تجهيز الصف الثاني لخط الهجوم للفريق.

أخبار ذات صلة
14 لاعباً يمثلون «أجانب أدنوك للمحترفين» في «أيام الفيفا»
بني ياس يواجه النصر ودياً السبت المقبل
كلباء
فوك رازوفيتش
دوري أدنوك للمحترفين
آخر الأخبار
«الياسات» يُتوج الفائزين في السباحة والرياضات الشاطئية
الرياضة
«الياسات» يُتوج الفائزين في السباحة والرياضات الشاطئية
اليوم 12:19
قتلى بإطلاق نار في المكسيك
الأخبار العالمية
قتلى بإطلاق نار في المكسيك
اليوم 12:13
رئيس الدولة
علوم الدار
مباشر.. تغطية خاصة لزيارة رئيس الدولة إلى الكويت
اليوم 11:45
كلباء يخوض «ودية» في «التوقف»
الرياضة
كلباء يخوض «ودية» في «التوقف»
اليوم 11:30
متحف زايد الوطني.. صرح ثقافي يروي تاريخ الإمارات العريق
التعليم والمعرفة
متحف زايد الوطني.. صرح ثقافي يروي تاريخ الإمارات العريق
اليوم 11:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©