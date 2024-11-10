كلباء يخوض «ودية» في «التوقف»

فيصل النقبي (كلباء)

قرر الجهاز الفني لفريق كلباء، بقيادة المدرب الصربي فوك رازوفيتش، إقامة مباراة ودية مع أحد فرق دوري أدنوك للمحترفين، استثماراً لفترة التوقف الحالية للدوري، وحتى يستطيع تجهيز فريقه على الوجه الأمثل لاستئناف المباريات والمسابقة.

وتتواصل تدريبات الفريق اليومية خلال هذا الأسبوع، على فترتين صباحية ومسائية، من أجل تهيئة الفريق التهيئة المثلى لاستئناف الدوري.

وسيمنح المدرب الفرصة للبدلاء، وخاصة في الشق الهجومي، حيث يسعى إلى تجهيز المهاجم أحمد عامر، وكذلك ياسر حسن، ومنحهما الفرصة الكاملة خلال الودية المقبلة، وذلك من أجل تجهيز الصف الثاني لخط الهجوم للفريق.