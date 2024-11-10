«الياسات» يُتوج الفائزين في السباحة والرياضات الشاطئية

الظفرة (الاتحاد)

توجت اللجنة المنظمة لمهرجان الياسات بدورته الثانية، الفائزين في عدد من المسابقات التي جرت ضمن فعاليات المهرجان الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث بالتعاون مع نادي أبوظبي للرياضات البحرية على شاطئ مدينة السلع في منطقة الظفرة.

وفي بطولة السباحة، توجت اللجنة المنظمة الفائزين في فئات 400 متر عمومي، 100 متر كبار، 200 متر كبار، 50 متراً 15-19 سنة، 50 متراً كبار، 50 متراً 12-14 سنة، 400 متر مواطنين، بمجموع جوائز 20 ألف درهم، كما تم تتويج الفائزين ببطولة كرة الطائرة الشاطئية، وبطولة كرة القدم الشاطئية للشباب وللكبار بمجموع جوائز 58 ألف درهم.

ونُظمت بطولات السباحة وكرة القدم الشاطئية وكرة الطائرة الشاطئية بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي.