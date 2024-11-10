الأحد 10 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الياسات» يُتوج الفائزين في السباحة والرياضات الشاطئية

«الياسات» يُتوج الفائزين في السباحة والرياضات الشاطئية
10 نوفمبر 2024 12:19

الظفرة (الاتحاد)
توجت اللجنة المنظمة لمهرجان الياسات بدورته الثانية، الفائزين في عدد من المسابقات التي جرت ضمن فعاليات المهرجان الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث بالتعاون مع نادي أبوظبي للرياضات البحرية على شاطئ مدينة السلع في منطقة الظفرة.
وفي بطولة السباحة، توجت اللجنة المنظمة الفائزين في فئات 400 متر عمومي، 100 متر كبار، 200 متر كبار، 50 متراً 15-19 سنة، 50 متراً كبار، 50 متراً 12-14 سنة، 400 متر مواطنين، بمجموع جوائز 20 ألف درهم، كما تم تتويج الفائزين ببطولة كرة الطائرة الشاطئية، وبطولة كرة القدم الشاطئية للشباب وللكبار بمجموع جوائز 58 ألف درهم.
ونُظمت بطولات السباحة وكرة القدم الشاطئية وكرة الطائرة الشاطئية بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي.

أخبار ذات صلة
مهرجان "الياسات البحري" تراث يتجدد على شاطئ السلع
«داحس» بطل «القفاي للمحامل الشراعية» في مهرجان «الياسات»
الياسات
منطقة الظفرة
نادي أبوظبي للرياضات البحرية
هيئة أبوظبي للتراث
آخر الأخبار
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
الإمارات تدين الهجوم الذي تعرضت له القوات السعودية في اليمن
اليوم 12:56
عناوين تضيء على الثقافة المغربية الأمازيغية في «الشارقة للكتاب»
التعليم والمعرفة
عناوين تضيء على الثقافة المغربية الأمازيغية في «الشارقة للكتاب»
اليوم 16:35
تحكيم عُماني لمباراة «الأبيض» وقيرغيزستان
الرياضة
تحكيم عُماني لمباراة «الأبيض» وقيرغيزستان
اليوم 16:32
يوسف السركال وكبار الحضور للاحتفاء باليوم العالمي للأشعة
علوم الدار
الإمارات تحتفي باليوم العالمي للأشعة 2024
اليوم 16:23
آخر 15 كلم في حياة كافنديش تنتهي بـ «انتصار 25 لفة»
الرياضة
آخر 15 كلم في حياة كافنديش تنتهي بـ «انتصار 25 لفة»
اليوم 16:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©