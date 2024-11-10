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الرياضة

نوتنجهام فورست «ثالث البريميرليج» بعد انتظار 36 عاماً!

نوتنجهام فورست «ثالث البريميرليج» بعد انتظار 36 عاماً!
10 نوفمبر 2024 12:48

علي معالي (أبوظبي)
اعتاد فريق نوتنجهام فورست على القتال من أجل البقاء في الدوري الإنجليزي منذ صعوده الأخير عام 2022، وحقق بداية مبهرة في الموسم الحالي، شهدت هزيمة واحدة فقط خلال عشر مباريات، ويخوض الليلة لقاء مثيراً للغاية ضد نيوكاسل في الجولة الـ11، باحثاً عن المنافسة على وصافة أصعب وأقوى دوري في العالم.
يسير الفريق بمنتهى الثقة نحو الاقتراب من القمة خلف ليفربول ومانشستر سيتي، محتلاً المركز الثالث للمرة الأولى منذ عام 1988، وقد أنفق نوتنجهام فورست 161.95 مليون يورو على 21 تعاقداً في سوق الانتقالات الصيف الماضي.
خسر نوتنجهام مرة واحدة فقط، ضد فولهام (0-1)، وانتصر في خمس مرات، وهو الفريق الوحيد الذي هزم ليفربول المتصدر للمسابقة هذا الموسم (1-0)، ويلعب المدرب البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو بطريقة لعب 4-2-3-1، وتألق من خلالها بشكل رائع هذا الموسم، وقوة هذا الفريق في ثنائي قلبي الدفاع نيكولا ميلينكوفيتش وموريلو، وأمامهما في الوسط نيكولاس دومينجيز وريان ييتس، مع سرعة فائقة على طرفي الملعب من كالوم هدسون وأنتوني إيلانجا، وكذلك ثنائي خط الوسط المهاجم مورجان جيبس وايت أو إليوت أندرسون إضافة إلى كريستوفر وود.
ويعتبر اللاعب النيوزيلندي الدولي كريستوفر وود (32 عاماً)، هو الاسم الأكثر بريقاً بالفريق حالياً لاحتلاله المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 8 أهداف متساوياً مع الكاميروني براين مبيمو هداف فريق برينتفورد، ويشارك في مباراة اليوم ضد نيوكاسل فريقه السابق، لمزاحمة مانشستر سيتي في المركز الثاني.

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