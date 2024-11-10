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الرياضة

الشارقة يلتقي الحمرية في مباراة «مُغلقة» قبل مواجهة النصر

الشارقة يلتقي الحمرية في مباراة «مُغلقة» قبل مواجهة النصر
10 نوفمبر 2024 13:25

علي معالي (أبوظبي)
يخوض فريق الشارقة مباراة ودية واحدة خلال فترة التوقف الحالي، وسوف تكون أمام فريق الحمرية يوم الجمعة المقبل، على ملعب «الملك» في الإمارة الباسمة، وسوف تكون المباراة مغلقة أمام وسائل الإعلام والجماهير، وهي بمثابة الاستعداد الأخير قبل لقاء نادي النصر في الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين.
ويسعى الروماني كوزمين أولاريو، خلال الفترة الحالية، إلى استعادة ثقة لاعبيه من جديد بعد «الهزة» الآسيوية الأخيرة بدوري أبطال آسيا 2، والخسارة من فريق سباهان 1-3 بالمجموعة الثالثة، وتراجع الفريق للمركز الثاني في الترتيب.
ويؤدي الفريق تدريباته الحالية بشكل منتظم على ملعبه بالشارقة، ويبذل الجهاز الطبي للفريق جهوداً كبيرة مع كايو لوكاس من أجل شفائه قبل مباراة النصر المقبلة، حيث يعتبر كايو إحدى الركائز الأساسية في الفريق هذا الموسم، وتأثر «الملك» كثيراً بعدم وجوده في مباراة آسيا الأخيرة أمام بطل إيران في المباراة، التي جرت بالعاصمة القطرية الدوحة.
ويتقاسم الشارقة صدارة دوري أدنوك حالياً مع فريق شباب الأهلي برصيد 18 نقطة من أصل 7 مباريات لعبها الفريق، في حين هناك مباراة مؤجلة لشباب الأهلي أمام فريق العين.

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