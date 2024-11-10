«هاتريك» و4 ثنائيات في «الحفل الثالث» بمضمار أبوظبي

عصام السيد (أبوظبي)

سجل الفارس الأيرلندي تاج أوشي ثلاثية «هاتريك»، فيما حقق ثنائية كل من المالك الإماراتي خالد خليفة النابودة، والمدرب الإماراتي خليفة النيادي، والفارس العماني سيف البلوشي والمدرب الجنوب أفريقي أرنست أورتيل، خلال حفل السباق الثالث لمضمار نادي أبوظبي لسباقات الخيول للموسم الجديد لسباقات الخيل 20242025، الذي تألف من 7 سباقات للخيول العربية والمهجنة الأصيلة، تنافست خلالها 89 خيلاً على جوائز مالية تبلغ قيمتها 466 ألف درهم.

وحقق تاج أوشي فوزه الأول عبر الجواد «أف الأفهم» لخالد خليفة النابودة، بإشراف أرنست أورتيل، حين حصد لقب شاطئ المغيرة المخصص للخيول العربية الأصيلة (تكافؤ) البالغة جائزته 66 ألف درهم، وقطع البطل مسافة الشوط الثاني البالغة 1600 متر، في زمن قدره 1:46:20 دقيقة.

وحصد «إف كحيلان» لقب كأس الوثبة ستاليونز، المخصص لملاك الإسطبلات الخاصة للخيول العربية الأصيلة (تكافؤ)، البالغة جائزته 70 ألف درهم، في الشوط الرابع لمسافة 1600 متر، مانحاً الثنائية للمالك خالد خليفة النابودة، والمدرب أرنست أورتيل، والفارس تاج أوشي، مسجلاً 1:46:87 دقيقة.

وجاء الفوز الثالث للفارس تاج أوشي، حين قاد المهرة الرمادية «ساند ستورم» لجو وبيتي جيليز، بإشراف أرنست أورتيل «ثنائية»، حيث تفوقت ببراعة على منافسيها في الشوط الخامس لمسافة 1600 متر على لقب شاطئ البطين المخصص للخيول العربية الأصيلة، البالغ إجمالي جوائزه المالية 66 ألف درهم، وسجلت البطلة 1:45:89 دقيقة.

وافتتح «صاحب العز» للمالك والمدرب خليفة مطر النيادي، وقيادة سيف البلوشي، الفوز في الشوط الأول لمسافة 1400 متر، على لقب شاطئ السعديات المخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة (إنتاج محلي)، البالغة جائزته 66 ألف درهم، ومسجلاً 1:32:65 دقيقة.

ومنح «إف منعوت» لعبد الله محمد اليبهوني، الثنائية للمدرب خليفة النيادي، والفارس سيف البلوشي حين توج بطلاً لسباق شاطئ الكورنيش المخصص للخيول العربية الأصيلة (إنتاج محلي)، البالغة جائزته 66 ألف درهم، في الشوط الثالث لمسافة 1600 متر، ومسجلاً 1:44:99 دقيقة.

وفاجأ الجواد غير المرشح «مناداه» لشادويل، بإشراف بوبات سيمار، وقيادة اندرو سلاتري، منافسيه بفوز مثر بلقب شاطئ صير بني ياس المخصص للخيول المهجنة الأصيلة (تكافؤ)، البالغة جائزته 66 ألف درهم، في الشوط السادس لمسافة 1600 متر، وسجل البطل 1:36:60 دقيقة.

وغادر «طوكيو تاور» لـ أبوبكر كادورا، بإشراف مصبح المهيري، وقيادة سيلفستر ديسوسا، فئة الخيول التي لم يسبق لها الفوز، حين حصد لقب شاطئ الحديريات، البالغة جائزته 66 ألف درهم، في الشوط السابع والختامي لمسافة 2200 المخصص للخيول المهجنة الأصيلة، ومسجلاً 2:17:63 دقيقة.