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الرياضة

انطلاق «تمهيدي» ماراثون اليوم الوطني للهجن

انطلاق «تمهيدي» ماراثون اليوم الوطني للهجن
10 نوفمبر 2024 14:00

دبي (الاتحاد)
انطلق السباق التمهيدي الأول لماراثون اليوم الوطني للهجن، بإقامة منافسات ثلاث فئات عمرية مختلفة، وذلك في الحدث الذي نظمته إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في دورة المرموم في نادي دبي لسباقات الهجن، وسط أجواء حماسية، ترقباً للحدث الرئيسي لماراثون اليوم الوطني المقرر إقامته يوم 17 يناير المقبل.
وامتدت مسافة السباق التمهيدي الأول إلى 4 كلم في دورة الدستور في نادي دبي لسباقات الهجن، وفي الفئة العمرية 15 إلى 17 عاماً، استطاع أحمد راشد بن سرود المنصوري الحصول على المركز الأول، قاطعاً المسافة بزمن 6.46.07 دقيقة، يليه ثانياً خليفة أحمد المزروعي بزمن 6.47.36 دقيقة، وثالثاً محمد عبد الله هلال أحمد بزمن 6.51.16 دقيقة.
ونال سعود محمد الأحبابي المركز الأول في الشوط الثاني للفئة السنية من 18 إلى 29 عاماً، لمسافة 4 كلم، محققاً زمناً قدره 6.49.36 دقيقة، يليه ثانياً سعيد عبد الله المهيري بزمن 6.51.89 دقيقة، وثالثاً راشد عبد الله الكعبي بزمن 6.57.05 دقيقة.
أما عن فئة 30 عاماً وما فوق، فتمكن خالد علي سيف النعيمي من انتزاع المركز الأول بزمن وقدره 7.12.54 فيما حل يحيى علي الملعاي الكتبي في المركز الثاني بزمن قدره 7.13.92، أما المركز الثالث فذهب إلى خميس علي الملعاي الكتبي بزمن وقدره 7.20.25.
وفي ختام المنافسات، توّج عبد الله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وبحضور عدد من ممثلي نادي دبي لسباقات الهجن، الحاصلين على المراكز الثلاث الأولى، معبراً عن تقديره لجهود المشاركين في السباق التمهيدي الأول لماراثون الهجن، والذي نجح في إحياء إرث الآباء والأجداد الذي يرمز لموروث شعبي نفتخر به.

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سباقات الهجن
مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث
دبي
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