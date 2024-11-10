صلاح يغيب عن مصر في تصفيات أمم أفريقيا

القاهرة (أ ف ب)

قرر مدرب المنتخب المصري لكرة القدم حسام حسن إعفاء قائد «الفراعنة» ونجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح من خوض الجولتين الأخيرتين من منافسات المجموعة الثالثة ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية، لمنحه فترة من الراحة.

وتلتقي مصر خارج ملعبها مع الرأس الأخضر في 15 نوفمبر الحالي، قبل أن تختتم التصفيات بمواجهة بوتسوانا بالقاهرة بعدها بأربعة أيام.

وضمن «الفراعنة» التأهل لنهائيات كأس الأمم الأفريقية التي تقام في ديسمبر 2025 بالمغرب، بعدما حصد العلامة الكاملة في أربع جولات في المجموعة الثالثة بالفوز على الرأس الأخضر (3-0) وبوتسوانا (4-0) وموريتانيا (2-0 و1-0).

وشهدت القائمة استبعاد عدد من النجوم، وهم -فضلاً عن صلاح- مدافع نيس الفرنسي محمد عبد المنعم، وثنائي الأهلي رامي ربيعة وياسر إبراهيم، وجناح الزمالك أحمد سيد «زيزو» بسبب الإصابة، فيما لم يتم استدعاء لاعبي الأهلي إمام عاشور وحسين الشحات ولاعب الجزيرة الإماراتي محمد النني وقائد إيبسويتش تاون الإنجليزي سام مرسي لأسباب فنية.

واستدعى حسن عدداً من الوجوه الجديدة لأول مرة أبرزها مدافع الزمالك حسام عبد المجيد، وجناح الأهلي طاهر محمد طاهر، ومدافع سموحة محمد أحمد «ربيعة» وجناح سيراميكا كليوباترا محمود عبد الحفيظ «زلاكة».

ويغيب الثنائي مروان عطية ومحمود حسن «تريزيجيه» عن مباراة الرأس الأخضر بسبب الإيقاف على أن يشاركا في المباراة الثانية أمام بوتسوانا، والتي من المقرر إقامتها بملعب الدفاع الجوي بالقاهرة نظراً لإغلاق استاد القاهرة الدولي لأعمال الصيانة.

ويبرز في التشكيلة اسم المهاجم عمر مرموش المتألق مع فريقه آينتراخت فرانكفورت الألماني وصاحب 13 هدفاً في 15 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم.

ويحتل مرموش المركز الثاني على لائحة هدافي البوندسليغا برصيد 10 أهداف بفارق هدف واحد خلف مهاجم بايرن ميونيخ الدولي الإنجليزي هاري كاين المتصدر.

وقال مدير المنتخب إبراهيم حسن: «على الرغم من ضمان التأهل فإن هدفنا هو تحقيق الفوز في مباراتي الرأس الأخضر وبوتسوانا لإنهاء التصفيات بالعلامة الكاملة، هدف الجهاز الفني هو تحقيق الفوز في أي مباراة أياً كانت أهميتها وبغض النظر عن هوية المنافس».

وأضاف «ربما يمنح المدير الفني حسام حسن الفرصة لبعض الوجوه الجديدة في المباراتين للاستمرار في عملية بناء جيل جديد للمنتخب المصري في المرحلة المقبلة، شاهدنا في المباريات السابقة وجود لاعبين من قوام المنتخب الأولمبي مثل إبراهيم عادل ومحمود صابر، وسنواصل عملية تقديم وجوه جديدة للفراعنة في الفترة المقبلة».

وسيكون الاستحقاق المقبل لـ«الفراعنة» هو الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لمونديال 2026 في مارس المقبل بمواجهتي إثيوبيا وسيراليون.

وتتصدر مصر المجموعة الأولى من التصفيات برصيد 10 نقاط بفارق أربع نقاط عن أقرب ملاحقيها غينيا بيساو.

وهنا التشكيلة لمباراتي الرأس الأخضر وبوتسوانا:

- لحراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير (الأهلي)، والمهدي سليمان (الاتحاد)، ومحمد عواد (الزمالك).

- للدفاع: أحمد رمضان «بيكهام» (سيراميكا كليوباترا)، وحسام عبد المجيد (الزمالك)، ومحمد أحمد «ربيعة» (سموحة)، وأحمد عيد (المصري)، وعمر كمال عبدالواحد وأحمد نبيل «كوكا» (الأهلي)، ومحمد حمدي (بيراميدز).

- للوسط: حمدي فتحي (الوكرة القطري)، ومحمد شحاتة وناصر ماهر ونبيل عماد «دونجا» (الزمالك)، ومحمود صابر (سموحة)، ومروان عطية (الأهلي)، ومحمود عبدالحفيظ «زلاكة» (سيراميكا كليوباترا).

- للهجوم: محمود حسن «تريزيجيه» (الريان القطري)، ومصطفي فتحي وإبراهيم عادل (بيراميدز)، وطاهر محمد طاهر (الأهلي)، وعمر مرموش (آينتراخت فرانكفورت الألماني)، ومصطفي محمد (نانت الفرنسي)، وأسامة فيصل (البنك الأهلي).