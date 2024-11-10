«دياجو جول» يقترب من «المئوية» في دوري «الأولى»

معتصم عبدالله (أبوظبي)‬‬‬‬

يخطو البرازيلي دياجو دا سيلفا، مهاجم دبا والهداف الأبرز في دوري الدرجة الأولى، بثبات نحو الاحتفال بهدفه الـ 100، بعدما رفع رصيده الإجمالي إلى 87 هدفاً، بنهاية مباريات «الجولة السادسة»، والتي شهدت فوز دبا على يوناتيد 3-1، والذيد أمام الإمارات 3-2، والعربي على مجد 1-0، والفجيرة أمام جلف يونايتد 3-0، والظفرة على حساب الجزيرة الحمراء 1-0، فيما تعادل مصفوت وحتا 1-1.

وشهدت انطلاقة الموسم الحالي، عودة قوية للمخضرم دياجو جول، «34» عاماً، بقميص دبا، بعدما اكتفى بخوض 9 مباريات في دوري «الأولى» الموسم الماضي 2023-2024 بقميص الظفرة، قبل انتهاء موسمه بداعي الإصابة.

وسجل البرازيلي دياجو دا سيلفا، 5 أهداف للنواخذة في 5 مباريات في الدوري الموسم الحالي، موزعة بواقع هدف أمام جلف يونايتد 3-1، وهاتريك في مباراة فليتوود يونايتد 6-0، وخامس في مباراة الجولة الأخيرة امام يونايتد 3-1.

ورفعت الأهداف الخمسة، رصيد أهداف دياجو، إلى 87 في دوري الأولى، كأبرز اللاعبين في طريقه نحو المنافسة على لقب هداف الدوري للمرة الرابعة في مشواره، بعدما احتفظ باللقب في ثلاثة مواسم على التوالي 2020-2021 مع الإمارات، 2021 -2022 مع دبا، و2022-2023 مع الإمارات، علاوةً على تحقيقه إنجاز الصعود إلى دوري المحترفين في ثلاثة مواسم مع فريقي الإمارات 2020-2021, 2022-2023، ودبا في موسم 2021-2022.

وتبدو الطريق ممهدة أمام البرازيلي دياجو للوصول إلى المئوية في مشوار الموسم الحالي مع «النواخذة»، في الوقت الذي تكتسي فيه طموحاته في حصد لقب «هداف الدوري» على صعوبات كبيرة في ظل المنافسة المحتدمة، التي تجمعه بأكثر من لاعب في الموسم الحالي، وأبرزهم الثنائي السنغالي محمد ديوب مهاجم العربي، والفرنسي ساندر جمال لاعب وسط الفجيرة.

ويتصدر الثلاثي دياجو دا سيلفا «دبا»، محمد ديوب «العربي»، ساندر جمال «الفجيرة»، صدارة هدافي دوري الأولى في الموسم الحالي برصيد 5 أهداف لكل منهم، في الوقت الذي اكتفى فيه الأرجنتيني لويس مارسيلو توريس مهاجم يونايتد بتسجيل هدفين فقط، بعدما توج بلقب الهداف في الموسم الماضي 2023-2024 برصيد 26 هدفاً.

وبعيداً عن «سباق الهداف»، يتنافس الظفرة والعربي على صدارة دوري الأولى برصيد 13 نقطة على التوالي، مقابل 10 نقاط لفريقي الفجيرة «الثالث»، ودبا «الرابع» ولكن من 4 مباريات، فيما تراجع يونايتد للمركز الخامس برصيد 8 نقاط، مقابل 7 للإمارات السادس، وتجمع بقية المراكز على الترتيب مصفوت «6 نقاط»، الحمرية «6»، الذيد وحتا «5 نقاط»، جلف أف سي 4، الجزيرة الحمراء 3، مجد 2، جلف يونايتد نقطة.

وتُلعب مباريات «الجولة السابعة» لدوري الأولى بعد نهاية التوقف الدولي الحالي، يومي 24 و25 نوفمبر الجاري، حيث يلتقي الذيد ومصفوت، حتا والعربي، مجد وجلف أف سي، الحمرية والظفرة، الجزيرة الحمراء ويونايتد، دبا والإمارات.

ترتيب فرق صدارة دوري الأولى

1- الظفرة 13 نقطة «5 مباريات»

2- العربي 13 نقطة «5 مباريات»

3- الفجيرة 10 نقاط «5 مباريات»

4- دبا 10 نقاط «5 مباريات»

ترتيب صدارة الهدافين

1- البرازيلي دياجو دا سيلفا «دبا» 5 أهداف

2- السنغالي محمد ديوب «العربي» 5 أهداف

3- الفرنسي ساندر جمال «الفجيرة» 5 أهداف