تتويج 4 أبطال بمنافسات «كلباء للألعاب الشاطئية»

الشارقة (الاتحاد)

تتواصل منافسات دورة كلباء للألعاب الشاطئية الرابعة بمختلف الألعاب الفردية الجماعية والبحرية والإلكترونية والدفاع عن النفس، حيث تم تتويج أبطال أربع منافسات، وهي الريشة الطائرة والتايكواندو وسباق الطريق والكاياك.

شهد التتويج وتقليد الميداليات للأبطال في منصات التتويج، عبدالملك جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي ورئيس اللجنة المنظمة، وعادل صالح الحمادي عضو مجلس الإدارة، وسالم المزروعي نائب رئيس اتحاد الريشة الطائرة، وعبدالله السماحي أمين عام اتحاد التايكواندو، ومحمد المدني عضو مجلس الإدارة، والدكتور ياسرعمر الدوخي مدير الدورة ومدير مكتب الإشراف العام، وأحمد الحساني مدير مركز الاستراتيجية والمستقبل بنادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، والدكتور سيف الزعابي نائب مدير الدورة، وشهاب العوضي رئيس اللجنة الفنية، وزكية سهيل المشرخ رئيس لجنة الإعلام والتسويق، وأعضاء مكتب الإشراف العام: خالد محمد أحمد ومريم سعيد النعيمي.