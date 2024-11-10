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الرياضة

400 ألف درهم مكافأة «حامل حقائب الجولف»!

400 ألف درهم مكافأة «حامل حقائب الجولف»!
10 نوفمبر 2024 15:08

مراد المصري (أبوظبي)
تتسلط الأضواء بالعادة على اللاعبين في منافسات رياضة الجولف، ومنها بطولة «أبوظبي إتش إس بي سي»، المقامة على ملعب ياس لينكس، وتحديداً الجائزة المالية الكبيرة التي يحصل عليها البطل، والتي تصل إلى 1.530 مليون دولار في هذا الحدث «ما يعادل نحو 5.58 مليون درهم»، إلا أن الرجل الثاني الذي يظهر بشكل هامشي بجانب كل لاعب يعتبر مساعده في المنافسات، وليس مجرد رجل يحمل حقائب المضارب، وهو ما يجعل له نسبة من الجوائز المالية أيضاً.
وبحسب البيانات المتداولة في عالم رياضة الجولف، فإن هذا الرجل يعتبر بمثابة مساعد يقدم النصائح للاعب حول أي مضرب يجب استخدامه وكيفية تصويب الكرات في بعض المواقف، وفي العادة فإنه يرافقه في التدريبات أيضاً، ويحصل على نسبة تتراوح بين 7 و8% من الجائزة المالية لكل بطولة بحسب الاتفاق المسبق بينهما، وفي حالة هذه البطولة في أبوظبي فإن الرجل المرافق للبطل سيحصل على نحو 110 آلاف دولار، أي ما يعادل نحو 400 ألف درهم.
واعترف بول وارينج، الذي تصدر ترتيب البطولة ويقترب من حسم اللقب، بأهمية العمل مع مساعده خلال تدريباته في دبي خلال الفترة الماضية، بحكم أنه مقيم على أرض الدولة ويمتلك عضوية في نادي عقارات جميرا للجولف، وقال: «نصحني مساعدي بالسعي للوصول إلى نصف عدد الضربات عند كل حفرة خلال التدريبات، وحققت ما نسبته 50%، بواقع 9 حفر، ليتكرر الأمر مرة أخرى معي هنا في ياس لينكس، وأنجح بتسجيل الرقم القياسي للبطولة في نهاية الجولة الثانية بإجمالي 11 ضربة تحت المعدل».

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