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الرياضة

«الأمن الجنائي» بطل شرطة أبوظبي لكرة الصالات

«الأمن الجنائي» بطل شرطة أبوظبي لكرة الصالات
10 نوفمبر 2024 15:30

أبوظبي (الاتحاد)
اختتمت شرطة أبوظبي بطولة كرة القدم للصالات بنجاح باهر، وشهدت البطولة تنافساً قوياً بين القطاعات الشرطية، بمشاركة أكثر من 60 لاعباً قدموا عروضاً مميزة أبرزت شغفهم الكبير بالرياضة.
وتوج فريق قطاع الأمن الجنائي بالمركز الأول، وحاز فريق قطاع العمليات المركزية المركز الثاني، وحصل فريق قطاع المهام الخاصة على المركز الثالث، وحصل اللاعب حمد خلفان الحساني من قطاع الأمن الجنائي على لقب هداف البطولة، وجرى اختيار فريق قطاع العمليات المركزية كأفضل فريق.
وقدم العميد الدكتور راشد محمد بورشيد رئيس مجلس شرطة أبوظبي الرياضي، الشكر والتقدير لجميع اللاعبين على المشاركة في البطولة، وأثنى على أدائهم الرياضي المميز وإثراء المنافسة بروح رياضية عالية.
حضر حفل الختام، العميد خالد أحمد مريش نائب مدير قطاع الأمن الجنائي، والعميد محمد حسين الخوري نائب مدير مديرية شرطة المناطق الخارجية ورئيس اللجنة الرياضية لقطاع الأمن الجنائي، والمقدم محمد ناصر العيسائي نائب مدير مركز التربية الرياضية الشرطية، الذين قاموا بتوزيع الجوائز على الفرق الفائزة واللاعبين المتميزين.

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