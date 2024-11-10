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الرياضة

الشهامة يحصد لقب «بطولة ربدان» لالتقاط الأوتاد

الشهامة يحصد لقب «بطولة ربدان» لالتقاط الأوتاد
10 نوفمبر 2024 16:45

أبوظبي (وام)

أحرز فريق الشهامة ذهبية بطولة ربدان لالتقاط الأوتاد برصيد 415 نقطة في المنافسات الختامية أمس على ميادين أكاديمية بوذيب للفروسية.

وشارك في فعاليات البطولة الثانية في الموسم الحالي 11 فريقاً من داخل الدولة وخارجها.وحصد فرسان عمان المركز الثاني على مستوى الفرق برصيد 407.5 نقطة، وذهب المركز الثالث إلى فريق بوذيب برصيد 383.5 نقطة.

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اتحاد الفروسية يتوج الفائزين في «التقاط الأوتاد»

وأسفرت منافسات الفردي عن فوز سيف سعيد الجنيبي بالذهبية محققاً 122 نقطة، وجاء ثانياً حمد ناصر الريامي برصيد 119.5 نقطة، وثالثاً أحمد سعيد برصيد 118 نقطة.

حضر البطولة وتوج الفائزين راشد المزروعي، رئيس قسم التقاط الأوتاد باتحاد الإمارات للفروسية والسباق، ومحمد الجنيبي، مدير الفعاليات في أكاديمية بوذيب للفروسية، وأكد المزروعي أن المنافسات القوية بين المتسابقين من داخل الدولة وخارجها، تعكس التطور الكبير الذي تشهده اللعبة، والشغف المتزايد من الفرسان على المشاركة في بطولات الاتحاد.

اتحاد الفروسية والسباق
اتحاد الفروسية
التقاط الأوتاد
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