الأحد 10 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

جوارديولا: «هذا هو التحدي الذي أواجهه مع سيتي»

جوارديولا: «هذا هو التحدي الذي أواجهه مع سيتي»
10 نوفمبر 2024 17:00


لندن (د ب أ)
أعرب بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن ثقته في عودة فريقه إلى قمة مستواه المعهود قريباً، بعد تكبده الهزيمة الرابعة على التوالي في ظاهرة غير مسبوقة في عهد المدرب الإسباني.

أخبار ذات صلة
نوتنجهام فورست «ثالث البريميرليج» بعد انتظار 36 عاماً!
حقائق وأرقام عن «ديربي لندن» بين تشيلسي وأرسنال

وخسر سيتي أمام برايتون 1-2 أمس السبت بالدوري الإنجليزي الممتاز في غياب ستة من نجومه الكبار، وهم جون ستونز وجيريمي دوكو وروبن دياز وجاك جريليش بالإضافة إلى الغائبين لفترة طويلة رودري وأوسكار بوب.
ويرى جوارديولا أن عودة العديد من لاعبي الفريق الأول بعد نهاية فترة التوقف الدولي، ستبشر بتغيير في حظوظ حامل اللقب. ونقل الموقع الرسمي لمانشستر سيتي عن جوارديولا قوله «سأفكر في هذه الأيام العشرة، نصفي الأذهان، ويعود اللاعبون المصابون، هذا هو الهدف».
وأضاف «عندما يعود اللاعبون، أود أن ألعب بمستوى الشوط الأول لأننا لعبنا جيداً لمدة 70 دقيقة» وأشار« أعرف كيف نلعب، المستوى الذي نقدمه جيداً حقاً في لحظات معينة لكننا غير قادرين على الاستمرار لفترة طويلة». وأوضح المدرب الإسباني«أنا متأكد من أنه عندما يعود اللاعبون، يمكنهم تقديم بعض الصفات الفردية في الفريق وسنعود أقوى».
وأكد «لقد خسرنا مباراتين في الدوري الإنجليزي الممتاز، علينا أن نتغير ونعود للفوز.. ليس لدي أي شك في أننا سنعود إلى الأفضل.«وأشار هذا هو التحدي الذي أواجهه وأنا أحب ذلك، لن أتراجع وأريد القيام بذلك أكثر من أي وقت مضى وسنحاول مرة أخرى».
وأكد: «نحاول تحليل أدائنا في أربع هزائم متتالية، لكن السؤال هو كيف نلعب؟. وأوضح جوارديولا بورنموث يستحق ذلك، لكن المباريات كانت جيدة حقاً أمام توتنهام وكانت هناك العديد من الأشياء الإيجابية في لشبونة، عندما نلعب بشكل سيء، فأنا أول من يقول ذلك لكن ليس لدي هذا الشعور».

مانشستر سيتي
السيتي
بيب جوارديولا
الدوري الإنجليزي
البريميرليج
آخر الأخبار
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
الإمارات تدين الهجوم الذي تعرضت له القوات السعودية في اليمن
اليوم 12:56
آثار معارك وقصف في منطقة دونيتسك
الأخبار العالمية
الجيش الروسي يعلن إحراز تقدم جديد في أوكرانيا
اليوم 20:17
حمدان بن محمد يصدر قراراً بتعيين مدير تنفيذي لقطاع الحسابات المركزية بدائرة المالية
علوم الدار
حمدان بن محمد يصدر قراراً بتعيين مدير تنفيذي لقطاع الحسابات المركزية بدائرة المالية
اليوم 20:13
روضة السركال تتصدر السيدات في «عربية الشطرنج»
الرياضة
روضة السركال تتصدر السيدات في «عربية الشطرنج»
اليوم 20:00
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تنقل 192 طناً من المساعدات لدعم الشعب اللبناني
علوم الدار
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تنقل 192 طناً من المساعدات لدعم الشعب اللبناني
اليوم 19:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©