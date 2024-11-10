بتوجيهات حمدان بن محمد.. 37130 دراجاً يرسمون أجمل لوحة في شارع الشيخ زايد



دبي (الاتحاد)

بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بتحويل دبي إلى مدينة صديقة للدراجات الهوائية، وتعزيز مكانتها كواحدة من أكثر المدن نشاطاً في العالم ووجهة مفضلة للعيش والعمل على مستوى العالم، انطلقت، صباح اليوم، منافسات الدورة الخامسة من «تحدي دبي للدراجات الهوائية»، إحدى أبرز فعاليات «تحدي دبي للياقة» على مسارين مختلفين، يمران بين أبرز وأشهر المعالم في دبي.

واستقطب «تحدي دبي للدراجات الهوائية» 2024 الذي يعكس التزام مجتمع دبي بالتحول إلى أسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً، عدداً قياسياً من المشاركين بلغ 37130 دراجاً من الهواة والمحترفين من مختلف الأعمار من المواطنين والمقيمين والزوار، الذين حصلوا على فرصة مميزة لمشاهدة معالم دبي الشهيرة، حيث تحول شارع الشيخ زايد ووسط المدينة إلى مسار واسع للدراجات.

وأتيحت للدرّاجين هذا العام فرصة الاختيار بين مسارين متميزين، الأول كان المسار المناسب للعائلات بطول 4 كم في وسط مدينة دبي - عبر بوليفارد الشيخ محمد بن راشد مروراً بدبي أوبرا وبرج خليفة - أو المسار الثاني فهو بطول 12 كم على شارع الشيخ زايد، مروراً ببرج خليفة، ومتحف المستقبل، وقناة دبي المائية، حيث بلغ إجمالي المسافة المقطوعة بالدراجات.

كما أتاح التحدي للمشاركين المحترفين الفرصة لإظهار مهاراتهم عبر تحدي جولات السرعة الممتع في فترة الصباح من خلال الالتزام بالحفاظ على متوسط سرعة يبلغ 30 كم/ساعة. وبمجرد الانتهاء من هذه الجولات، توجه المشاركون لقضاء وقت ممتع مع أفراد العائلة والأصدقاء والمشاركة في السباق الرئيسي.

وفي عرض رائع للوحدة، شاركت كل من الأميركية تايلور سبيفي، واحدة من أفضل لاعبات الترايثلون المحترفات والحائزة على الميدالية الفضية في الترايثلون في أولمبياد باريس 2024، وصفية الصايغ، التي مثلت الإمارات في أولمبياد باريس في سباق الدراجات، في مسار بطول 12 كم تعبيراً عن شغفهما باللياقة البدنية. كما تتواجد تايلور في المدينة لحضور الجولة النهائية لبطولة دبي العالمية للترايثلون T 100 في ميدان يومي 16 و17 نوفمبر. وأضاف حضورهما ومشاركتهما أجواء مفعمة بالطاقة بحيث سلطوا الضوء على الفوائد لتبني أسلوب حياة نشط، وملهم لجميع الحاضرين.

وشاركت سيارات شرطة دبي ودراجون من طلبات في الاحتفالات المبهجة قبل السباق. كما استمتع الدراجون بالأجواء الموسيقية التي أشرف عليها UNTOLD Dubai. إضافة إلى مشاركة مدهش ودانة أيضاً عبر المسار المخصص للعائلات في وسط مدينة دبي، ما أضفى مزيداً من المرح على التحدي. وظهر إبداع الدرّاجين من خلال تزيين دراجاتهم بالألوان المميزة في بوليفارد الشيخ محمد بن راشد، ما ساهم في خلق أجواء احتفالية مبهجة.