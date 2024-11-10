تألق لافت للهواة في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو

أبوظبي (الاتحاد)



تواصلت اليوم بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو بإقامة مجموعة من النزالات المخصصة لفئة الهواة من حملة الحزامين الأبيض والأزرق رجالاً وسيدات من مختلف الأندية والأكاديميات حول العالم، ضمن فعاليات النسخة الـ 16 التي تقام برعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في صالة مبادلة أرينا، بمشاركة 9 آلاف لاعب ولاعبة من 137 دولة.

حضر المنافسات وشارك في تتويج الفائزين كل من معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، ومحمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو، ويوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة الاتحاد، وفهد علي الشامسي، الأمين العام للاتحاد، وعدد من ضيوف البطولة وممثلي الشركاء والأندية والأكاديميات المشاركة.

وللمرة الأولى منذ انطلاقتها، تشهد البطولة تخصيص يومين لمنافسات فئة الهواة، حيث شهد اليوم الأول منافسات فئة الهواة للكبار (فوق 18 عاماً) من حملة الحزامين الأبيض والأزرق، فيما يشهد اليوم الثاني غداً منافسات فئة الهواة للأساتذة (فوق 30 عاماً) من حملة الحزامين ذاتهما.

وعلى صعيد النتائج، ذهبت الصدارة إلى أكاديمية «كوماندو جروب»، فيما حلت أكاديمية كازاخستان الوطنية في مركز الوصيف، وأكاديمية شيك مات في المركز الثالث.

وقال معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع: «تعدّ بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو ثمرة الدعم الاستثنائي للقيادة الرشيدة لهذه الرياضة النبيلة، وذلك انطلاقاً من الإيمان بدورها في تكوين الشخصية، وتعزيز قيم الانضباط، والثقة بالنفس، والعمل بروح الفريق، وهي صفات أساسية تساهم في بناء مجتمع متماسك وقوي».

وأضاف: «تبرز مشاركة الآلاف من اللاعبين من مختلف أنحاء العالم، حيث يمثل المشاركون من خارج الدولة نسبة 60 في المائة، المكانة العالمية التي حققتها البطولة، وتؤكد الدور الريادي للدولة في تطوير هذه الرياضة على الساحة الدولية».

وثمّن معاليه جهود القائمين على هذه الرياضة، خصوصاً اتحاد الجوجيتسو الذي يقدّم نموذجاً متميزاً في تطوير الرياضة، والارتقاء بمستوى البطولة عاماً بعد عام، ما جعلها حدثاً رياضياً بارزاً يستقطب نخبة اللاعبين من حول العالم.

وقال محمد حسين المرزوقي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في اتحاد الجوجيتسو، مدير البطولة: «تخصيص يومين لمنافسات فئة الهواة في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو خطوة استراتيجية تسهم في استيعاب النمو المتزايد لأعداد اللاعبين الذين ينضمون لرياضة الجوجيتسو، بغض النظر عن أعمارهم. كما توفّر هذه فرصة كبيرة لهواة اللعبة من مختلف الأعمار لاختبار مهاراتهم، وإبراز قدراتهم في أجواء تنافسية مميزة، بما يسهم في تعزيز تجربتهم الرياضية وصقل إمكاناتهم، ويتيح لهم اختبار أجواء البطولات الاحترافية والتفاعل مع رياضيين من مختلف أنحاء العالم».

وأضاف المرزوقي: «تجسّد هذه الخطوة الطبيعة الشمولية لرياضة الجوجيتسو على أنها للجميع باختلاف الأعمار والإمكانات، ويمكن لأي شخص أن يبدأ بممارستها في أي وقت ويستفيد من فوائدها التي لا تحصى».

وشدّد المرزوقي على أن هذه المبادرة المتميّزة تؤكد التزام اتحاد الجوجيتسو بإتاحة الفرص للجميع، وتجسيد رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز الرياضة كأسلوب حياة يسهم في بناء مجتمع صحي نشط. وتوفر البطولة منصة شاملة تلهم الهواة وتدعم رحلتهم على الأصعدة كافة، حيث تسهم رياضة الجوجيتسو في بناء وتعزيز الثقة بالنفس وتطوير الإمكانات الذهنية وقدرات التواصل الاجتماعي، ما ينعكس بشكل إيجابي على دراستهم، ومسيرتهم المهنية، وحياتهم الاجتماعية.

وتقول فيرونيكا لوبيز ماركوس، لاعبة نادي براسا سي تي ايه الفائزة بذهبية وزن 49 كجم الحزام الأزرق: «هذه هي المرة الأولى التي أخوض فيها بطولة في أبوظبي. يغمرني شعور رائع بهذا الفوز والتتويج بالميدالية الذهبية، خاصة أنني بدأت التحضير للمشاركة في البطولة منذ 6 أشهر. وكنت أتدرب مرتين أو ثلاث يومياً خمسة أيام في الأسبوع إلى جانب تمارين التقوية البدنية، وأعمل على تطوير أسلوبي وتعلم المزيد من التقنيات لمواجهة التحديات التي ستواجهني خلال البطولة؛ لأنها المنصة العالمية الأبرز والتي تجمع نخبة اللاعبات في العالم».

وأضافت: «قدمت لي الجوجيتسو الكثير على صعيد الثقة بالنفس وعلمتني التمسك بالطموح والسعي إلى الأفضل دوماً، وهذا ما زاد تعلقي بها وجعلني أسعى للمشاركة في مزيد من البطولات».