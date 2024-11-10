روضة السركال تتصدر السيدات في «عربية الشطرنج»



الشارقة (الاتحاد)



تصدرت روضة السركال، لاعبة منتخبنا الوطني ونادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، «فئة السيدات» بعد الجولة الرابعة من «الشطرنج الكلاسيكي»، ضمن بطولة العرب الفردية للرجال والسيدات للشطرنج، والتي ينظمها الاتحاد العربي للعبة، في ضيافة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بمشاركة أكثر من 200 لاعب ولاعبة، من أصحاب الألقاب العربية والدولية من 18 دولة.

وجاءت صدارة روضة السركال برصيد 4 نقاط بالعلامة الكاملة في 4 جولات، بعد فوزها على مريم عيسى، لاعبة منتخبنا ونادي دبي للشطرنج، تلتها المصرية شاهندة وفا برصيد 3.5 نقطة، ومريم عيسى 3 نقاط في المركز الثالث، متساوية مع الجزائرية لينا نصر والمصرية جوي روماني والجزائرية صابرين لاطرش بالرصيد نفسه من النقاط.

وأُقيمت «الجولة الثالثة» في الفترة الصباحية، وافتتحها سعيد يوسف، أمين عام نادي دبي للشطرنج، وشهدت صدارة إماراتية لفئة السيدات بعدما تصدرت مريم عيسى لاعبة منتخبنا ونادي دبي للشطرنج وروضة السركال لاعبة منتخبنا ونادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، المركزين الأول والثاني برصيد 3 نقاط بالعلامة الكاملة في 3 جولات.

فيما كانت الصدارة ثلاثية في فئة الرجال بعد الجولة الثالثة، حيث تساوى 3 لاعبين برصيد 3 نقاط، هم المصري محب أمير، ومواطنه أدهم فوزي، والجزائري بلال بالحسن، فيما تساوى 3 لاعبين برصيد 2.5 نقطة هم الفلسطيني راجي بو عزيز، والتونسي طيب صاحبي، والعراقي علي العثمان، إلا أن الصدارة تغيرت في الجولة الرابعة بعدما احتفظ بها المصري محب أمير برصيد 4 نقاط، وهو اللاعب الوحيد الذي حقق العلامة الكاملة في 4 جولات، يليه مواطنه أدهم فوزي والجزائري بلال بالحسن ولكل منهما 3.5 نقطة، ثم 7 لاعبين برصيد 3 نقاط، هم عمران الحوسني لاعب نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، وراجي بو عزيز وطيب صاحبي والسوري مازن فندي والعراقي أكار علي والمصري محمد عزت والمغربي ياسين السنتيسي.

وقال سعيد يوسف، أمين عام نادي دبي للشطرنج: «إقامة البطولة في نادي الشارقة الثقافي للشطرنج لها مكاسب فنية كبيرة لجميع اللاعبين العرب المشاركين، كونها تمثل احتكاكاً قوياً لجميع المشاركين من خلال مشاركة المصنفين الدوليين فيها وأيضاً تمثل محطة مهمة لزيادة النقاط التصنيفية وأيضاً الحصول على القاب دولية، ولعل هذه المكتسبات وراء المشاركة الكبيرة في البطولة».

وأضاف أن نادي دبي للشطرنج يشارك بعدد من لاعبيه ولاعبات النادي لتوفير هذا الاحتكاك، وإعداد صف ثانٍ للمنتخب الوطني واستغلال إقامة الحدث على أرض الإمارات ونأمل أن نخرج من البطولة بنتائج جيدة للاعبين واللاعبات.

ووجه أمين عام نادي دبي للشطرنج الشكر إلى الاتحاد العربي برئاسة الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج على كل ما يقدموه للعبة، من خلال استضافة البطولات الكبيرة والتي مثل محطة احتكاك مهمة للاعبي الأندية في الدولة.