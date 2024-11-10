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أبوظبي تستضيف اجتماعات الاتحاد الدولي للفروسية اليوم

أبوظبي تستضيف اجتماعات الاتحاد الدولي للفروسية اليوم
11 نوفمبر 2024 01:28

أبوظبي (وام)

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أبوظبي تستضيف «الكونجرس الدولي للفروسية 2024»

تنطلق اليوم، في أبوظبي، فعاليات اجتماعات المجموعات الإقليمية في الاتحاد الدولي للفروسية، المتزامنة مع كونجرس الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للفروسية 2024، الذي يعقد من 10 إلى 13 نوفمبر الجاري.
وتستضيف أبوظبي «الكونجرس الدولي» في فندق كونراد - أبراج الاتحاد، بحضور إنجمار دي فوس رئيس الاتحاد الدولي ورؤساء اتحادات 137 دولة حول العالم.
وحظي ملف دولة الإمارات لاستضافة اجتماعات كونجرس الاتحاد الدولي للفروسية 2024، بالإجماع، نظراً لدورها العالمي، وموقعها المميز في استضافة الفعاليات والبطولات الدولية بأفضل المعايير والممارسات العالمية.
وتنتقل الوفود إلى قصر الإمارات عند الساعة 7.30 مساء اليوم، لحضور حفل العشاء الترحيبي بحضور اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، الذي سيلقي كلمة ترحيبية، يتم بعدها تكريم الشركاء وأصحاب الإنجازات في 2024.

الاتحاد الدولي للفروسية
الفروسية
الكونجرس الدولي
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