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الرياضة

تتويج الفائزين في السباحة والرياضات الشاطئية

تتويج الفائزين في السباحة والرياضات الشاطئية
11 نوفمبر 2024 01:28

الظفرة (الاتحاد)

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توجت اللجنة المنظمة لمهرجان الياسات بدورته الثانية، الفائزين في عدد من المسابقات التي جرت ضمن فعاليات المهرجان الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث، بالتعاون مع نادي أبوظبي للرياضات البحرية، على شاطئ مدينة السلع في منطقة الظفرة. وفي بطولة السباحة، توجت اللجنة المنظمة الفائزين في فئات 400 متر عمومي، 100 متر كبار، 200 متر كبار، 50 متراً 15-19 سنة، 50 متراً كبار، 50 متراً 12-14 سنة، 400 متر مواطنين، بمجموع جوائز يبلغ 20 ألف درهم، كما تم تتويج الفائزين ببطولة كرة الطائرة الشاطئية، وبطولة كرة القدم الشاطئية للشباب وللكبار بمجموع جوائز يبلغ 58 ألف درهم. ونُظمت بطولات السباحة وكرة القدم الشاطئية وكرة الطائرة الشاطئية بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي.

السباحة
الياسات
هيئة أبوظبي للتراث
نادي أبوظبي للرياضات البحرية
مدينة السلع
الظفرة
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