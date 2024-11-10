الأبيض «كامل العدد» في أبوظبي

معتز الشامي (أبوظبي)

يؤدي منتخبنا الوطني تدريباته مساء اليوم بمعسكره التحضيري المغلق بجزيرة السعديات في أبوظبي، بطموحات عالية ومشاركة من جميع اللاعبين بعد انتظام المحترفين الثلاثة الذين تم استدعاؤهم للقائمة، استعداداً للمواجهتين الحاسمتين بالجولتين الخامسة والسادسة من مشوار التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026 أمام منتخبي قيرغيزستان وقطر يومي 14و19 الجاري على التوالي.

واستبعد الجهاز الفني علي صالح من معسكر المنتخب الوطني، بسبب إصابته مع الوصل في مباراته الأخيرة أمام السد القطري بدوري أبطال آسيا للنخبة، واحتياج اللاعب لوقت أطول للدخول في التدريبات الجماعية، بينما يحتاج الأبيض لأجهز العناصر لمباراته أمام قيرغيزستان ثم قطر.

وبالتالي تم تقليص قائمة الأبيض إلى 26 لاعباً، بعد انتظام المحترفين الـ 3 الذين تم استدعاؤهم لكتيبة المنتخب، وهم ماكانزي هانت وعدلي محمد وجونيور ندياي، حيث انتظم هانت وعدلي أمس الأحد في معسكر المنتخب، بينما يلتحق ندياي بالمعسكر صباح اليوم.

ويرفع المنتخب الوطني شعار «التعويض» في المواجهة المرتقبة مساء الخميس المقبل أمام منتخب قيرغيزستان، بهدف تحقيق نتيجة إيجابية تعيده لفلك المنافسة على مركز متقدم في التصفيات، حيث سبق أن خسر المنتخب أمام إيران وأوزبكستان، بينما فاز على قطر وتعادل مع كوريا الشمالية، ويمتلك منتخبنا 4 نقاط وضعته في الترتيب الثالث للمجموعة خلف أوزبكستان وإيران ولكل منهما 10 نقاط.

ويرفع الجهاز الفني الحمل التدريبي على لاعبي المنتخب اليوم، لزيادة عاملي اللياقة والقوة البدنية في أداء اللاعبين، خاصة أن هناك بعض الأسماء التي تم استدعاؤها لم تشارك في آخر مباريات لأنديتها بشكل أساسي، بهدف الوصول بجميع اللاعبين للفورمة الدولية المطلوبة.

وحرص المدرب البرتغالي بينتو على الاجتماع باللاعبين خلال المحاضرات النظرية لشرح طريقة اللعب للمنتخبات المنافسة، بالإضافة للمطلوب من جميع اللاعبين، سواء في الأداء الفردي أو الجماعي للمنتخب، وشدد بينتو على ضرورة التركيز خلال التدريبات اليومية والالتزام بالتعليمات الفنية، بهدف التعود على الأداء المنظم وزيادة الفاعلية هجوماً ودفاعاً خلال المباريات المرتقبة للمنتخب.

فيما تضم قائمة منتخبنا حالياً 26 لاعباً بعد استبعاد علي صالح وتضم كلاً من، خالد عيسى وحمد المقبالي وعلي خصيف وعدلي محمد لحراسة المرمى، بالإضافة إلى 8 عناصر للدفاع وهم محمد العطاس، خالد الهاشمي، كوامي، خليفة الحمادي، زايد سلطان، خالد الظنحاني، فارس خليل، عبد الله إدريس، و12 لاعباً لخط الوسط وهم ماجد راشد، يحيى نادر، ماكنزي هانت، محمد عباس، طحنون الزعابي، عصام فايز، ماركوس ميلوني، يحيى الغساني، حارب عبد الله، فابيو ليما، فهد بدر، وللهجوم كل من برونو أوليفيرا وكايو كانيدو وجونيور ندياي.

تحكيم عُماني لمباراة «الأبيض» وقيرغيزستان

عين الاتحاد الدولي لكرة القدم، طاقم حكام من سلطنة عُمان لإدارة مباراة منتخبنا مع قيرغيزستان، بقيادة أحمد الكاف «حكم الساحة»، أبو بكر سالم العامري «المساعد الأول»، راشد حامد الغيثي «المساعد الثاني، قاسم مطر الحاتمي «الحكم الرابع»، والكويتيان عبدالله جمالي (حكم الفيديو) وعبدالله عرب (مساعد حكم الفيديو).

برنامج مباريات «خليجي 26»

يفتتح «الأبيض» مشاركته في بطولة «خليجي 26»، بمواجهة منتخب قطر يوم 21 ديسمبر على استاد جابر مبارك الحمد الصباح، ويُحدد موعد المباراة لاحقاً، ثم يواجه منتخب الكويت في التاسعة والنصف مساء يوم 24 ديسمبر على استاد جابر الأحمد الدولي، ويبدأ لقاء منتخب عُمان في السادسة والنصف مساء يوم 27 ديسمبر على استاد جابر مبارك الحمد الصباح.