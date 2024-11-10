روما يقيل مدربه الكرواتي إيفان يورشيتش

روما (أ ب)

قرر نادي روما الإيطالي إقالة مدربه الكرواتي إيفان يورشيتش، ليصبح المدرب الثاني الذي يقيله النادي في الموسم الحالي. وكان يورشيتش قد حل محل المدرب السابق دانييلي دي روسي في سبتمبر الماضي، لكنه لم ينجح في تحسين مستوى الفريق.

ويحتل روما المركز الثاني عشر (بعد خسارته 3/2 أمام بولونيا اليوم الأحد)، وهو يبتعد بفارق أربع نقاط فقط عن منطقة الهبوط.

وقال روما في بيان له: «نود توجيه الشكر ليورشيتش على عمله الجاد في الأسابيع الماضية، لقد تعامل وسط أجواء صعبة بدرجة عالية من الاحترافية، ونحن ممتنون لذلك ونتمنى له الأفضل في المستقبل».

وأضاف البيان: «البحث عن مدرب جديد بدأ بالفعل ونتوقع أن يتم الإعلان عن ذلك في الأيام المقبلة». وارتبط اسم كلاوديو رانييري وروبرتو مانشيني كمدربين جدد لروما، بالإضافة إلى إمكانية عودة دي روسي مرة أخرى، والذي لازال لديه عقد مع النادي، وتم تعيين دي روسي في يناير الماضي، ليخلف المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.