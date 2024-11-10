يونايتد يودع فان نيسلتروي بثلاثية في شباك توتنهام



مانشستر (أ ف ب)



تمّ الهولندي رود فان نيستلروي مهمته المؤقتة في تدريب مانشستر يونايتد بنجاح، وقاده إلى الفوز على ضيفه ليستر سيتي بثلاثة أهداف نظيفة الأحد في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، قبل تسليم القيادة إلى البرتغالي روبن أموريم.

سجّل كل من البرتغالي برونو فيرنانديش (17)، الدنماركي فيكتور كريستيانسن (38 بالخطأ في مرماه) والبديل الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو (82) الأهداف الثلاثة.

ورفع يونايتد رصيده إلى 15 نقطة، لكنه بقي في المركز الثالث عشر، فيما تلقى ليستر هزيمته الثالثة في آخر أربع مباريات ضمن مختلف المسابقات، وتجمّد رصيده عند 10 نقاط في المركز الخامس عشر.

وحقق يونايتد ثلاثة انتصارات بقيادة المدرب المؤقت إلى جانب تعادل واحد في مختلف المسابقات، بعدما كان اكتفى بفوز وحيد في ثماني مباريات متتالية.

قال بعد الفوز «قلنا لنستغل هذه المباريات الأربع إلى أقصى حد. ونبذل أقصى ما لدينا، وأعتقد أننا قمنا بعمل جيد».

وأضاف «لقد استمتعت حقاً، كانت فترة قصيرة لكنها مذهلة. نحن في وضع غير مؤكد، لكننا حاولنا القيام بواجبنا ومساعدة النادي، وهو أمر مهم».

وبدا اللاعب السابق الذي توّج مع يونايتد بلقب الدوري في موسم 2002-2003 متأثراً. أردف «هناك الكثير من المشاعر، الطريقة التي قدم بها المشجعون الدعم لي وللفريق دائماً في الأوقات الصعبة كانت لحظة خاصة. إنهاء هذه المجموعة من المباريات بنتائج جيدة وبعلاقة جيدة معهم يجعلني ممتنا لهم للغاية».

وسيستلم أموريم، مدرب سبورتينج السابق، القيادة بعدما تعاقد معه النادي حتى 2027 ليصبح سادس مدرب دائم منذ اعتزال «السير» الاسكتلندي أليكس فيرجوسون في 2013.