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الرياضة

منصور بن محمد يتوّج الفائزين في بطولة دبي بريميير بادل P1

منصور بن محمد يتوسط الأبطال خلال مراسم التكريم (من المصدر)
11 نوفمبر 2024 01:28

دبي (الاتحاد)

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توّج سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، الفائزين من فئتي الرجال والسيدات في الدورة الأولى من بطولة دبي بريميير بادل P1، التي أقيمت على استاد سوق دبي الحرة للتنس.
وقال سموه «نجاح البطولة يعكس البيئة الجاذبة في دبي التي أسهمت في تشكيلها منظومة تشريعية وتنظيمية تتسم بالمرونة والتطور، أتاحت للإمارة القيام بدور مؤثر في تطوير مختلف الألعاب الرياضية ليس على المستوى المحلي فحسب، ولكن على النطاق الدولي من خلال تعزيز مكانتها وجهة نموذجية في مجال استضافة وتنظيم الفعاليات والبطولات الرياضية العالمية؛ بفضل الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة الرشيدة للرياضة وما أثمره هذا الدعم من توفير البنية التحتية الداعمة للأحداث الرياضية الكبرى وتسخير كافة السبل والمقومات لإنجاحها».
 وكرّم سموّه الثنائي، أرتورو كويلو وأوجستين تابيا والثنائي، بيا جونزاليس ودلفينا بيريا سينسي، كأبطال فئتي الرجال والسيدات على التوالي. 
وأقيم حفل التتويج على الملعب الرئيسي في استاد سوق دبي الحرة للتنس، بعد أسبوع حافل بالمباريات الحماسية التي شارك فيها أبرز اللاعبين واللاعبات على مستوى العالم، للفوز بجوائز قدرها 1.89 مليون درهم. 
 وحصد الثنائي كويلو وتابيا لقب الرجال بعد تحقيقهما فوزاً نظيفاً في أول مجموعتين بنتيجة 6-4 و6-3 على نظريهما فيدريكو تشينجوتو وأليخاندرو جالان في مباراة نهائية قوية أمام أكثر من 5000 مشجعٍ من عشّاق الرياضة في دبي.
 ويأتي فوز الثنائي في نهائي البطولة في دبي بعد تحقيقهما 30 فوزاً متتالياً في مراحل التصفيات، حيث قال كويلو تعليقاً على هذا الفوز: «نحرص على الحفاظ على تركيزنا في كل مباراةٍ، حيث يأتي الفوز نتيجةً طبيعيةً لذلك».
 وفاز الثنائي جونزاليس وبريا سينسي بلقب السيدات بعد الفوز في أول مجموعتين بنتيجة 6-2 و6-3. وقالت جونزاليس: «لم أتوقع أن نقدّم أداءً بهذا المستوى، خاصةً بعد العودة مؤخراً من الإصابة.. أشعر بسعادةٍ كبيرة للأداء الذي قدمته بجانب دلفينا والذي حصدنا بفضله لقب البطولة».
 وقال الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد البادل: «نتوجه بالشكر والتقدير والعرفان إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم على رعايته الكريمة ودعمه المستمر لرياضة البادل في دبي. كما نهنئ الأبطال الأربعة كويلو وأوجستين وبيا ودلفينا على إنجازهم التاريخي في الدورة الأولى من بطولة دبي بريميير بادل P1، ونأمل أن تشكل هذه الفعالية البارزة حافزاً لممارسة هذه الرياضة المميزة من قبل المواهب المحلية الشابة».

منصور بن محمد
مجلس دبي الرياضي
دبي
منصور بن محمد بن راشد
سوق دبي الحرة للتنس
التنس
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