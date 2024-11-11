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الرياضة

برشلونة يعود من «الباسك» بـ«هزيمة ثانية»!

برشلونة يعود من «الباسك» بـ«هزيمة ثانية»!
11 نوفمبر 2024 09:27

مدريد (أ ف ب)
بعد سلسلة من سبعة انتصارات في جميع المسابقات، عاد برشلونة المتصدر من الباسك بهزيمته الثانية للموسم في الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك بخسارته أمام ريال سوسييداد 0-1 في المرحلة الثالثة عشرة.
وفشل فريق المدرب الألماني هانسي فليك الذي خرج فائزاً من جميع المباريات منذ خسارته الوحيدة في الدوري أمام أوساسونا 2-4 في 28 سبتمبر، في استعادة فارق النقاط التسع الذي يفصله عن غريمه ريال مدريد الثاني وحامل اللقب الذي تغلب السبت على أوساسونا 4-0 وقلص الفارق إلى 5 نقاط مع مباراة مؤجلة في جعبته.

 

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ومني برشلونة بالهزيمة في غياب نجمه الشاب لامين يامال الذي أصيب بكدمة قوية في كاحله الأيمن خلال مباراة الأربعاء ضد النجم الأحمر الصربي في دوري أبطال أوروبا (5-2)، وفق ما أفاد النادي الكاتالوني الذي أضاف: «خضع في الأيام الأخيرة للعلاج، لكن الانزعاج لا يزال قائماً».
ومن الممكن أن ينسحب ابن الـ17 عاماً من تشكيلة منتخب إسبانيا لمباراتي دوري الأمم الأوروبية الجمعة ضد الدنمارك والاثنين ضد سويسرا.
ولم يقدم الفريقان الكثير في بداية اللقاء وكانت أبرز اللقطات حين سجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدفاً للمضيف الكاتالوني أُلغي بداعي التسلل بعد الاحتكام إلى حكم الفيديو المساعد «في أيه آر» (15).

برشلونة
الدوري الإسباني
ريال سوسييداد
لامين يامال
هانسي فليك
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