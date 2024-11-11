تسلل ليفاندوفسكي يُثير الشكوك حول «الذكاء الاصطناعي»!

مراد المصري (أبوظبي)

تسبب إلغاء هدف سجله روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة، في خسارة فريقه أمام ريال سوسيداد 0-1، ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، كما تسبب في إثارة الكثير من الجدل حول تقنية التسلل شبه الآلي، التي تعتمد على تحليل الذكاء الاصطناعي.

وبدا من خلال اللقطات أن قدم المدافع نايف أكرد، تقوم بتغطية قدم ليفاندوفسكي، إلا أن تقنية التسلل شبه الآلي، جعلت المهاجم البولندي في موقع التسلل، رغم عدم وضوح الرؤية تماماً، ووجود شكوك أن قدم المدافع هي من تقع في مصيدة التسلل وليس قدم المهاجم.

وشدد الألماني هانزي فليك مدرب برشلونة على صحة الهدف الذي سجله فريقه، إلا أنه اعترف بضعف أداء فريقه، الذي لم يسدد أي كرة داخل إطار المرمى، وقال: «هدفنا شرعي وواضح، ولو تم احتسابه لكانت مباراة مختلفة تماماً لنا، لكن لا يوجد أعذار لنا، في النهاية لم نصنع الفرص التي كنا معتادين على صناعتها».

وبحسب وسائل الإعلام الإسبانية، تمسكت لجنة الحكام في الاتحاد الإسباني لكرة القدم بصحة قرار إلغاء الهدف، واعتبرت أن التقنية قامت بدورها بالشكل الصحيح.

وظهرت تقنية التسلل شبه الآلي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» في كأس العالم 2022، وهي تكنولوجيا جديدة تستخدم 12 كاميرا تُثبّت أسفل سقف الاستاد خصيصاً لتتبع الكرة، وما يصل إلى 29 نقطة بيانات مخصصة لكل لاعب، وتعمل بسرعة 50 مرة في الثانية من أجل احتساب المكان الذي يتواجد فيه اللاعبون بدقة لا متناهية، كما تشمل هذه البيانات أطراف اللاعبين وحدودها المعنية بوضعية التسلل، ومن خلال الجمع بين بيانات تتبع اللاعبين وبيانات الكرة وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي، توفّر التكنولوجيا شبه الآلية للتسلل تنبيها آليا لحكام الفيديو والمباراة كلما استقبل مهاجم متسلل الكرة من أحد زملائه في المنتخب، ويتحقّق حكام الفيديو من وضعيات التسلل المقترحة من هذا البرنامج بالنظر لمكان ركل الكرة وخط التسلل الذي يظهر في البرنامج بشكل تلقائي قبل إبلاغ الحكم الرئيسي بالقرار.