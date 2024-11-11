بني ياس يختبر جاهزية «الفرنسي» أمام النصر

مراد المصري (أبوظبي)

عاد المهاجم الفرنسي يوسف نيكتيه إلى التدريبات الجماعية لفريق بني ياس، وذلك بعد نهاية برنامج العلاج التأهيلي الذي خضع له، إثر تعرضه لإصابة في كاحل القدم مؤخراً، ما جعله يغادر مبكراً خلال مواجهة دبا في كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ويغيب عن مباراتي العروبة والشارقة في دوري أدنوك للمحترفين.

ويسعى الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جواو بيدرو، إلى إشراك المهاجم في المباراة الودية المقبلة أمام النصر يوم السبت المقبل، وذلك للوقوف على جاهزيته قبل المباريات الرسمية، والعمل على استعادته الجاهزية البدنية اللازمة بعد الانقطاع مؤخراً عن التدريبات والمباريات.

وتسبب غياب نيكتيه إلى تراجع معدل التهديف للفريق بشكل ملحوظ، كونه هداف «السماوي»، إذ جاء هدف فوز الفريق أمام دبا في مسابقة الكأس بهدف عكسي من اللاعب المنافس، فيما لم يجد الفريق طريقه نحو الشباك في الخسارة بهدف دون مقابل أمام العروبة، ثم سجل هدفاً واحداً في الخسارة أمام الشارقة 1-4.

ويحتل نيكتيه المركز الثالث في قائمة هدافي دوري أدنوك للمحترفين برصيد 5 أهداف، وهو الذي نجح في ترك بصمته مع الفريق منذ انضمامه الموسم الماضي، ويعد المهاجم الأول.