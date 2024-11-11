الإثنين 11 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مرموش يُبهر أوروبا بـ «أرقام قياسية»

مرموش يُبهر أوروبا بـ «أرقام قياسية»
11 نوفمبر 2024 10:36

علي معالي (أبوظبي)
نجح المصري عمر مرموش مهاجم فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني في تأكيد براعته وإظهار قدراته، وتحقيق العديد من الأرقام القياسية، بعد نهاية مباراة فريقه ضد شتوتجارت في الجولة العاشرة من الدوري الألماني «البوندسليجا»، وأصبح بعدها حديث الصحافة العالمية لما يقدمه من متعة وإبداع داخل المستطيل الأخضر، سواء بالتهديف في شباك المنافسين، أم بصناعة الأهداف، وأصبح هذا الموهوب الفرعون المصري الجديدة ماركة عالمية في تسجيل الأهداف من الضربات الثابتة.
وأصبحت الجماهير في الملاعب الأوربية، وتحديداً الألمانية تنتظر ضربة حرة مباشرة قريبة من مرمى المنافسين لتستمتع بإبداع مرموش في التصويب الرائع الذي يفضي إلى أهداف تم وصفها في الصحافة والمواقع الرياضية الألمانية بـ «الخيالية».
والرقم القياسي الأول هو تسجيله 3 أهداف في 3 مباريات متتالية من ضربات حرة مباشرة، واحدة على المستوى المحلي في الدوري الألماني ضد بوخوم، وأخرى أمام شتوتجارت، وثالثة على مستوى الدوري الأوروبي في مرمى سلافيا براغ التشيكي، ليصبح أول لاعب يسجل في جميع المسابقات لهذه الثلاثية، في الدوريات الأوروبية الكبرى في الموسم الحالي.
والرقم الثاني هو صناعة مرموش لـ 10 أهداف في جميع المسابقات هذا الموسم، وهو أكبر عدد من التمريرات الذهبية الحاسمة حتى الآن في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا، مع مواطنه محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.
والرقم القياسي الثالث يتمثل في تخطيه للإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ في المساهمات التهديفية بواقع 18 هدفاً (سجل 11 هدفاً، وصنع 7) مقابل (11 هدفاً وصناعة 5) لهاري كين.
والرقم القياسي الرابع هو تخطي مرموش أيضاً للبولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة الاسباني في المساهمات التهديفية، حيث يمتلك ليفاندوفسكي (16 هدفاً) بواقع صناعة (هدفين وتسجيل 14 هدفاً).
وأصبح مرموش أول لاعب يسجل في 3 مباريات متتالية بالدوري الألماني بعد النمساوي كريستيان فوكس لاعب نادي بوخوم منذ عام 2009، عندما سجل في الجولات 15، 16، و17 على التوالي، وكذلك أول لاعب يسجل في مباراتين بالدوري الألماني بعد الفرنسي جوناثان شميد مع فرايبورج في الجولة الـ 14 يوم 7 ديسمبر 2019، عندما سجل في الدقيقة 85 في مرمى فولفسبورج.

أخبار ذات صلة
هدف موسيالا المذهل يمنح بايرن الفوز على سانت باولي
«لا أعتقد أنكم سترون ركلة حرة أفضل من ذلك».. هكذا فعلها مرموش
عمر مرموش
آينتراخت فرانكفورت
الدوري الألماني
البوندسليجا
آخر الأخبار
الحبتور يتوّج بطلاً لكأس المُلاك للبولو
الرياضة
الحبتور يتوّج بطلاً لكأس المُلاك للبولو
اليوم 12:30
ترامب يسعى لتمرير تشكيل حكومته بدون موافقة مجلس الشيوخ
الأخبار العالمية
ترامب يسعى لتمرير تشكيل حكومته بدون موافقة مجلس الشيوخ
اليوم 12:25
ديوكوفيتش.. خطوة جديدة للوراء
الرياضة
ديوكوفيتش.. خطوة جديدة للوراء
اليوم 11:59
ترامب سيعيد توم هومان لتولي مسؤولية تأمين الحدود
الأخبار العالمية
ترامب سيعيد توم هومان لتولي مسؤولية تأمين الحدود
اليوم 11:50
مدرب مانشستر يونايتد الجديد: لست ساذجاً
الرياضة
مدرب مانشستر يونايتد الجديد: لست ساذجاً
اليوم 11:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©