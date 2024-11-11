مرموش يُبهر أوروبا بـ «أرقام قياسية»

علي معالي (أبوظبي)

نجح المصري عمر مرموش مهاجم فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني في تأكيد براعته وإظهار قدراته، وتحقيق العديد من الأرقام القياسية، بعد نهاية مباراة فريقه ضد شتوتجارت في الجولة العاشرة من الدوري الألماني «البوندسليجا»، وأصبح بعدها حديث الصحافة العالمية لما يقدمه من متعة وإبداع داخل المستطيل الأخضر، سواء بالتهديف في شباك المنافسين، أم بصناعة الأهداف، وأصبح هذا الموهوب الفرعون المصري الجديدة ماركة عالمية في تسجيل الأهداف من الضربات الثابتة.

وأصبحت الجماهير في الملاعب الأوربية، وتحديداً الألمانية تنتظر ضربة حرة مباشرة قريبة من مرمى المنافسين لتستمتع بإبداع مرموش في التصويب الرائع الذي يفضي إلى أهداف تم وصفها في الصحافة والمواقع الرياضية الألمانية بـ «الخيالية».

والرقم القياسي الأول هو تسجيله 3 أهداف في 3 مباريات متتالية من ضربات حرة مباشرة، واحدة على المستوى المحلي في الدوري الألماني ضد بوخوم، وأخرى أمام شتوتجارت، وثالثة على مستوى الدوري الأوروبي في مرمى سلافيا براغ التشيكي، ليصبح أول لاعب يسجل في جميع المسابقات لهذه الثلاثية، في الدوريات الأوروبية الكبرى في الموسم الحالي.

والرقم الثاني هو صناعة مرموش لـ 10 أهداف في جميع المسابقات هذا الموسم، وهو أكبر عدد من التمريرات الذهبية الحاسمة حتى الآن في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا، مع مواطنه محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

والرقم القياسي الثالث يتمثل في تخطيه للإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ في المساهمات التهديفية بواقع 18 هدفاً (سجل 11 هدفاً، وصنع 7) مقابل (11 هدفاً وصناعة 5) لهاري كين.

والرقم القياسي الرابع هو تخطي مرموش أيضاً للبولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة الاسباني في المساهمات التهديفية، حيث يمتلك ليفاندوفسكي (16 هدفاً) بواقع صناعة (هدفين وتسجيل 14 هدفاً).

وأصبح مرموش أول لاعب يسجل في 3 مباريات متتالية بالدوري الألماني بعد النمساوي كريستيان فوكس لاعب نادي بوخوم منذ عام 2009، عندما سجل في الجولات 15، 16، و17 على التوالي، وكذلك أول لاعب يسجل في مباراتين بالدوري الألماني بعد الفرنسي جوناثان شميد مع فرايبورج في الجولة الـ 14 يوم 7 ديسمبر 2019، عندما سجل في الدقيقة 85 في مرمى فولفسبورج.