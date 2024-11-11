معسكر الدوحة يُجهز قيرغيزستان لمواجهة «الأبيض»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

تصل إلى أبوظبي غداً الثلاثاء، بعثة منتخب قيرغيزستان قادمة من العاصمة القطرية الدوحة، استعداداً للمواجهة أمام منتخب الإمارات، المقررة في الثامنة والربع من مساء الخميس المقبل، ضمن الجولة الخامسة من منافسات «المجموعة الأولى» في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية «الطريق إلى كأس العالم 2026».

وأقام منتخب قيرغيزستان، معسكراً إعدادياً قصيراً بالدوحة، استمر لخمسة أيام، تأهباً لمواجهتي «الأبيض» الخميس المقبل بأبوظبي، وإيران في الجولة السادسة المقررة بدورها مساء الثلاثاء 19 نوفمبر الجاري، على استاد دولين عمرزاكوف في «بيشكيك».

وركز معسكر الدوحة الإعدادي الذي انطلق في 6 نوفمبر الجاري، على الاستفادة من ظروف الطقس الملائمة، والمشابهة لأجواء العاصمة أبوظبي، بجانب رفع معدلات اللياقة البدنية، بجانب التدريبات الفنية.

وأنعش منتخب قيرغيزستان حظوظه بعدما حقق الفوز الأول في مشوار التصفيات، ضمن الجولة الماضية بتغلبه على ضيفه منتخب كوريا الشمالية 1-0 في في بيشكيك، وسجل كريستيان بروزمان هدف الفوز الثمين في الدقيقة 11 من عمر اللقاء.

ووصف الروسي ماكسيم ليسيتسين مدرب قيرغيزستان، الفوز في مباراة الجولة الماضية أمام كوريا الشمالية بالمهم، وقال: «خضنا مباراة صعبة، وواجهنا اختباراً حقيقياً أمام المنتخب الكوري، ولكننا نجحنا في تسجيل هدف مبكر، وهو ما حدد مسار المباراة».

وأضاف: «سعداء بهذه النتيجة، والتي تحفّزنا قبل خوض المباريات التالية»، لافتاً إلى أن المباراة أصبحت صعبة للغاية، بعدما واصل المنافس القتال، وختم: «نجحنا في تغيير موقعنا في ترتيب المجموعة بفضل الفوز المستحق، وإسعاد جماهيرنا، وهو الأمر الأهم».

وتم تعيين ليسيتسين مدرباً لمنتخب قيرغيزستان في يونيو 2024، وهو اسم كان معروفاً بالفعل في كرة القدم القيرغيزية، حيث كان يتولى منصب المدير الفني لناديي دوردوي وإلبيرس، قبل اختياره لتدريب منتخبي تحت 23 عاماً، وتحت 20 عاماً في قيرغيزستان.

ويتصدر منتخب إيران ترتيب المجموعة الأولى في التصفيات برصيد 10 نقاط من أربع مباريات، بفارق الأهداف أمام أوزبكستان، مقابل 4 نقاط لكل من الإمارات وقطر، و3 لقيرغيزستان، ونقطتين لكوريا الشمالية في المركز الأخير.

وتقام «الجولة الخامسة» من منافسات «المجموعة الأولى» الخميس المقبل، حيث يلتقي إضافة لمواجهة الإمارات وقيرغيزستان في أبوظبي، قطر مع أوزبكستان في الدوحة، وكوريا الشمالية مع إيران على استاد لاوس الوطني في فينتيان كملعب محايد.

ويتأهل أول منتخبين من المجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026، في حين ينتقل المنتخبين الحاصلين على المركزين الثالث والرابع من أجل خوض الدور الرابع للتنافس على بطاقتين إلى كأس العالم، وبطاقة إلى الملحق العالمي.