سالم عبدالرحمن «بطل العرب للشطرنج السريع»

الشارقة (الاتحاد)

أحرز الأستاذ الدولي سالم عبدالرحمن، لاعب منتخبنا الوطني، ونادي الشارقة للشطرنج، المركز الأول في بطولة «الشطرنج السريع»، ضمن بطولة العرب الفردية للرجال والسيدات للشطرنج، التي ينظمها الاتحاد العربي للعبة في ضيافة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمشاركة أكثر من 200 لاعب ولاعبة، من أصحاب الألقاب العربية والدولية من 18 دولة.

وجاءت صدارة سالم، بعدما سجل 5.5 نقطة في 7 جولات، متساوياً مع 3 لاعبين هم، الجزائري بلال بالحسن الذي جاء في المركز الثاني، والمصري أدهم فوزي الثالث، والسوري مازن فندي، وتساوى 3 لاعبين برصيد 5 نقاط هم، المصري حامد وفا، والأردني لؤي سمير، واليمني خالد وليد.

وفي منافسات السيدات للشطرنج السريع، فازت المصرية جوي روماني بالمركز الأول، بعدما سجلت 6.5 نقطة متساوية مع مواطنتها شاهندة وفا التي جاءت في المركز الثاني، وأحرزت روضة السركال لاعبة منتخبنا الوطني ونادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية بالميدالية البرونزية برصيد 5 نقاط.

ورفع لاعبو ولاعبات الإمارات رصيدهم إلى 5 ميداليات ملونة منها، ذهبية وفضية للاعب سالم عبدالرحمن في الخاطف والسريع، وفضية وبرونزية للاعبة روضة السركال في السريع والخاطف، وبرونزية عنود عيسى لاعبة منتخبنا الوطني ونادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة في الشطرنج الخاطف.

وكانت خلود الزرعوني، عضو مجلس إدارة اتحاد الشطرنج، رئيس اللجنة النسائية افتتحت منافسات البطولة، وسط حضور عدد من رؤساء الوفود، وأعضاء اللجنة المنظمة للبطولة، وأعضاء الاتحاد العربي.

وأكدت خلود الزرعوني أن البطولة حققت العديد من المكاسب على المستوى الفني والتنظيمي والإداري، من خلال ضيافة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج للحدث العربي، ومشاركة أكثر من 200 لاعب ولاعبة، من بينهم عدد كبير من حملة الألقاب الدولية، كما أن المكاسب تمتد إلى أن البطل في الشطرنج الكلاسيكي سيشارك في كأس العالم للشطرنج، ويحصل على لقب أستاذ دولي كبير، وهو ما يرفع مستوى البطولة فنياً.

وأضافت الزرعوني أن مشاركة عدد كبير من لاعبي ولاعبات الأندية، من بينهم لاعبو ولاعبات المنتخب الوطني وهو ما يوفر لهم احتكاكاً قوياً مع مدارس مختلفة، وأيضاً زيادة التصنيف الدولي، وهناك مكاسب أخرى من خلال مشاركة حكامنا في البطولة، وزيادة الخبرة في إدارة مباريات البطولات.

ووجهت الشكر إلى نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، برئاسة الشيخ خالد بن حميد القاسمي على ما يقوم به النادي من تنظيم على أعلى درجات الاحتراف، من خلال وجود الكوادر الإدارية الوطنية في اللجان المختلفة، مشيرة إلى أن هناك تعاوناً بين الاتحاد والأندية، والتي تمثل الشريك الاستراتيجي، ودائماً ما يكون له الدور الأكبر في تجهيز لاعبي المنتخبات للمشاركات الخارجية.