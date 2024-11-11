الحبتور يتوّج بطلاً لكأس المُلاك للبولو



دبي (الاتحاد)

تُوج فريق الحبتور بطلاً لكأس الملاك للبولو 2024، بفوزه بجدارة على منافسه فريق مهيران، بنتيجة سبعة أهداف مقابل أربعة أهداف ونصف هدف، في المباراة النهائية، فيما حصد فريق «سيربيروس» كأس الترضية، بفوزه على «بي بيه اس وايه ام» بنتيجة 9-7

وشهدت البطولة مشاركة 4 فرق، ممثلة في فريق الحبتور «البطل» الذي مثله الرباعي خلف الحبتور، حبتور الحبتور، محمد الحبتور وخوان كروز، وفريق مهيران مور «الوصيف»، بجانب فريق «سيربيروس» بقيادة الشيخ خليفة بن مكتوم آل مكتوم، وفريق «بي بيه اس وايه ام» بقيادة الشيخة علياء آل مكتوم.

وجرى في نهاية البطولة، تتويج الفائزين بحضور لوكاس تريمل، بحضور المدير العام لنادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، القطب النصراوي حميد بن دري، وحصلت مافالدا من أحصنة الحبتور على جائزة «أفضل مهر»، فيما حصد أليكس سورنسن لاعب فريق مهيران مور، جائزة أفضل لاعب.