مدرب مانشستر يونايتد الجديد: لست ساذجاً



لندن (رويترز)

قال روبن أموريم، المدرب الجديد لمانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إنه ليس لديه أي تخيلات بشأن صعوبة المهمة التي يواجهها عندما ينتقل إلى إنجلترا، قادماً من البرتغال، لكنه يتطلع إلى هذا التحدي.

وأعلن يونايتد تعيين أموريم في وقت سابق من الشهر الجاري، ومن المقرر أن يصل المدرب البرتغالي (39 عاماً) من سبورتنج اليوم الاثنين، بموجب عقد يستمر حتى يونيو 2027.

واحتفل أموريم، الذي حل محل الهولندي إريك تن هاج في يونايتد، بمباراته الأخيرة مدرباً لسبورتنج لشبونة بالفوز 4-2 على براجا أمس الأحد، وقال للصحفيين بعد المباراة: «أشعر أنني جاهز للتحدي الجديد. لست ساذجاً، وأعلم أن الأمر سيكون مختلفاً وصعباً للغاية. أشعر بالهدوء الآن، ويمكنني التركيز على وظيفتي الجديدة، وأتطلع للبدء اليوم».

ويعد أموريم أحد أبرز المدربين الشباب في أوروبا، ومن المقرر أن يخوض مباراته الأولى 24 نوفمبر الحالي أمام إبسويتش تاون، الصاعد حديثاً للدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل يونايتد المركز 13 في الدوري، برصيد 15 نقطة من 11 مباراة، بفارق أربع نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الثالث.

وقاد المدرب المؤقت رود فان نيستلروي الفريق إلى ثلاثة انتصارات، وتعادل واحد في المسابقات كافة منذ إقالة تن هاج في 28 أكتوبر الماضي.

وقال أموريم، الذي فاز بالدوري البرتغالي مرتين مع سبورتنج: «أعلم أنه سيكون من الصعب تكرار ما فعلته هنا في مكان آخر، لكن هناك أماكن أخرى ذات ضغوط مختلفة...كانت مغامرة رائعة، أعتذر عن هذا القرار الذي اتخذته في منتصف الموسم، ولكنني شعرت أنه كان وقتي وطريقتي».