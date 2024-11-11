ديوكوفيتش.. خطوة جديدة للوراء



لندن (د ب أ)

واصل النجم الصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش تراجعه في التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين وتأخر خطوة جديدة للوراء، ليصبح في المركز السادس، بينما أخذ الأميركي تايلور فريتز مكانه بالتقدم خطوة للمركز الخامس. في المقابل، بقي الإيطالي يانيك سينر في صدارة التصنيف، خلفه الألماني ألكسندر زفيريف في الوصافة، ثم الإسباني كارلوس ألكاراز، والروسي دانييل ميدفيديف في المركزين الثالث والرابع.

كما بقي النرويجي كاسبر رود في المركز السابع، بينما تقدم الروسي أندري روبليف للمركز الثامن على حساب الأسترالي أليكس دي مينور الذي تراجع للتاسع، وأكمل البلغاري جريجور ديمتروف قائمة العشرة الأوائل. وفي طفرات بارزة بالتصنيف، تقدم البريطاني كاميرون نوري سبعة مراكز ليكون بين أول 50 لاعباً، بينما قفز الكندي دينيس شابوفالوف 22 مركزاً، ليأتي في المرتبة 56، وحقق الفرنسي بنجامين بونزي أكبر قفزة (46 خطوة)، ليتقدم للمركز 78.