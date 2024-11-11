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الرياضة

مشاركة إماراتية ناجحة في «المهرجان التايلاندي» للمواي تاي

مشاركة إماراتية ناجحة في «المهرجان التايلاندي» للمواي تاي
11 نوفمبر 2024 13:00

أبوظبي (الاتحاد)
اختتمت بنجاح، مشاركة اتحاد المواي تاي، والكيك بوكسينج في فعاليات المهرجان التايلاندي، الذي أقيم بتنظيم سفارة مملكة تايلاند لدى الدولة، وذلك في نادي الإمارات للجولف بدبي على مدار يومين.
وشهدت الفعالية مشاركة 232 لاعباً ولاعبة، من عمر 8 سنوات وحتى 15 عاماً، يمثلون مختلف الأندية على مستوى الدولة في المهرجان التايلاندي الذي يقام سنوياً، للتعريف بثقافة وفنون وتراث مملكة تايلاند لدى مجتمع الإمارات، الذي يشهد تعايش جميع الجنسيات على أرضه بمحبة ووئام.
وكان سوشارت تشومكلين، نائب وزير التجارة في مملكة تايلاند، افتتح فعاليات المهرجان التايلاندي، بحضور سورايوت شاسومبات، سفير مملكة تايلاند لدى الدولة، ونيبا نيرانوت، قنصل عام مملكة تايلاند في دبي والإمارات الشمالية، وعلي خوري، عضو مجلس إدارة اتحاد المواي تاي، والكيك بوكسينج، وفهد خلفان العبدولي، مدير إدارة الأنشطة في الاتحاد.
من جهته، قال علي خوري، عضو مجلس إدارة اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج: «نعرب عن سعادتنا بالمشاركة في دعم المهرجان التايلاندي الذي يعكس أبهى صور التواصل والتلاقي الثقافي بين الشعوب على أرض الإمارات موطن السلام والتسامح، كما نؤكد لكم أن اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج حريص على دعم المهرجان التايلاندي في كل عام، ويولي أهمية للمشاركة في المناسبات كافة التي تساهم في نشر ثقافة المواي تاي في المجتمع والترويج لمسيرة اتحاد اللعبة وأجندة بطولاته وخططه وبرامجه التطويرية».
وأضاف: «نؤكد أن الشراكات المثمرة مع الأصدقاء في تايلاند أثمرت عن نجاحات مهمة ومكتسبات كبيرة لرياضة المواي تاي التايلاندية التي أصبحت من الرياضات المفضلة لدى الناشئين والشباب، وتحظى بانتشار واسع في مجتمع الإمارات، وإقبال كبير على المشاركة في البطولات التي ينظمها الاتحاد على مدار الموسم، الأمر الذي ساهم في ازدهار اللعبة، ورفع حصيلة الانجازات لدى مشاركة المنتخبات الوطنية في المحافل القارية والعالمية، متوجهاً بالشكر للقائمين على تنظيم المهرجان، ودوره في تعريف مجتمع الإمارات بالثقافة التايلاندية، وانعكاسها الإيجابي على دعم العلاقات الثنائية، وروابط الصداقة المشتركة بين الإمارات وتايلاند».

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