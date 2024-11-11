رابطة المحترفين تعلن الفائزين بجوائز «الأفضل في أكتوبر»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت رابطة المحترفين، عن الفائزين بجوائز الأفضل في شهر أكتوبر الماضي بدوري أدنوك للمحترفين، لفئات أفضل لاعب وحارس مرمى، ومدرب.

وفاز بجائزة أفضل لاعب عمر خربين لاعب الوحدة، متفوقاً على سردار آزمون (شباب الأهلي)، برونو دي أوليفيرا (الجزيرة)، جيليرمي بالا (شباب الأهلي)، محمد ربيع (الجزيرة).

وحصل على جائزة أفضل حارس مرمى، محمد الشامسي حارس الوحدة، متفوقاً على عبد الله يوسف (العروبة)، علي خصيف (الجزيرة).

وأخيرًا، توج بجائزة أفضل مدرب في أكتوبر، روني ديلا المدير الفني للوحدة، متفوقاً على باولو سوزا (شباب الأهلي)، الحسين عموتة (الجزيرة).