برشلونة ينتقد «الخطأ الكبير» بعدم احتساب هدف ليفاندوفسكي



مدريد (أ ف ب)

انتقد برشلونة «الخطأ الكبير» الذي ارتكب بعدم احتساب هدف البولندي روبرت ليفانوفسكي في الخسارة أمام ريال سوسييداد 0-1 الأحد في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، وبعد سلسلة من سبعة انتصارات في جميع المسابقات، عاد برشلونة المتصدر من الباسك بهزيمته الثانية للموسم في الدوري، بعد أولى أمام أوساسونا 2-4 في 28 سبتمبر.

وسمحت هذه الهزيمة لريال مدريد حامل اللقب، الفائز السبت على أوساسونا 4-0، بتقليص الفارق الذي يفصله عن غريمه الكاتالوني إلى 5 نقاط مع مباراة مؤجلة في جعبته.

وكانت هناك إمكانية أن تأخذ المباراة منحنى مختلفاً لو احتسب هدف ليفاندوفسكي في الدقيقة 14 حين كان التعادل السلبي سيّد الموقف بداعي التسلل بعد الاحتكام إلى حكم الفيديو المساعد (في أيه آر)، وأظهرت صورة الخطوط التحليلية أن اللاعب البولندي كان متقدماً بمقدار طرف الحذاء.

وكان المدرب الألماني لبرشلونة هانزي فليك متأكداً أن «القرار كان خاطئاً بوضوح. كان الخطأ التحكيمي واضحاً لكن علينا تقبل ذلك»، وتابع في تصريح لمنصة «برسا وان» التدفقية، «لم يكن خطأ الحكم الرئيس، نحن بشر ونرتكب الأخطاء، والخطأ كان كبيراً».

وفشل برشلونة في الوصول إلى الشباك لأول مرة هذا الموسم، ضمن جميع المسابقات، وحتى إنه فشل في التسديد بين الخشبات الثلاث طوال المباراة، رغم أن نسبة استحواذه على الكرة كانت 69.6 بالمئة.

وافتقد برشلونة نجمه الشاب لامين جمال الذي «أصيب بكدمة قوية في كاحله الأيمن، خلال مباراة الأربعاء ضد النجم الأحمر» الصربي في دوري أبطال أوروبا (5-2)، وفق ما أفاد النادي الكاتالوني الذي أضاف، «خضع في الأيام الأخيرة للعلاج، لكن الانزعاج لا يزال قائماً».

ومن الممكن أن ينسحب ابن الـ17 عاماً من تشكيلة منتخب إسبانيا لمباراتي دوري الأمم الأوروبية الجمعة ضد الدنمارك والاثنين ضد سويسرا.

بالنسبة لفليك، فإن «مسؤولية الهزيمة تقع علينا، نحن المسؤولون. بإمكاننا أن نلعب بشكل أفضل بكثير... عادة، نحن نسجل الأهداف، لكننا افتقدنا إلى الدقة. أعتقد أن هذا الأمر يحصل لمرة واحدة، وسنكون أكثر دقة في مبارياتنا المقبلة. أعتقد أن الفريق يعمل بشكل جيد، وعدم التسجيل لا يقلقني».