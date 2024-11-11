مهرجان «الياسات» يُتوج أبطاله في الظفرة

الظفرة (وام)

اختتمت فعاليات الدورة الثانية من مهرجان الياسات، بتتويج الفائزين في سباق الياسات للقوارب الشراعية الحديثة «الريجاتا»، وسباق التجديف الواقف، وبطولة صيد الشعري، وذلك ضمن فعاليات اليوم الأخير للمهرجان الذي انطلق 6 نوفمبر الجاري، على شاطئ مدينة السلع بمنطقة الظفرة، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث، وبالتعاون مع نادي أبوظبي للرياضات البحرية.

وأكد خميس محمد المزروعي، مدير مهرجان الياسات، أن المهرجان يعد من أهم الفعاليات التي تعزز روح الهوية الوطنية، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لهيئة أبوظبي للتراث، بما يعكس الالتزام بالحفاظ على التراث الإماراتي الأصيل، والإسهام في تعزيز مكانة المهرجان بوصفه حدثاً رئيساً في إمارة أبوظبي، كونه ملتقى تراثياً واجتماعياً يجمع بين الترفيه ونقل المعرفة.

وأضاف أن المهرجان حقق نجاحاً مميزاً على مستوى تفاعل الجمهور مع الفعاليات التراثية، بمشاركة آلاف الزوار من مختلف الفئات العمرية، حيث أتاح لهم الفرصة لاستكشاف التراث الإماراتي، مشيرا إلى الحرص على تشجيع ونشر هذه الفعاليات، ومنح المشاركين فيها الفرصة للتفاعل والاكتشاف، ونقل المعرفة للأجيال الجديدة بطرق ترفيهية ومحفزة.

ونوه المزروعي بتنوع فعاليات المهرجان التي تضمنت سباقات المحامل الشراعية، والرياضات البحرية، والسوق الشعبي، ومعارض الفنون الشعبية والحرف اليدوية، إضافة إلى تخصيص أكثر من 6 ملايين درهم جوائز لـ44 مسابقة تم تنظيمها وفاز فيها نحو 800 فائز.

وشهد المهرجان مشاركة واسعة في فعالياته ومسابقاته البحرية والتراثية والرياضية والشاطئية، أبرزها سباق الياسات للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، الذي شارك فيه 80 محملاً على متنها 1600 بحار، وسباق القفاي للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً، بمشاركة 65 محملاً، و260 بحاراً.

كما نظم المهرجان بطولة الهدد بمشاركة 175 صقاراً، ومسابقتي الكيرم والدومينو للرجال والنساء، وسباق الدراجات الهوائية، وبطولات السباحة، والتجديف، والجري، وكرة الطائرة الشاطئية، وكرة القدم الشاطئية، والألعاب الشعبية، والطبخ، إلى جانب عدد من المسابقات التراثية اليومية.