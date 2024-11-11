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الرياضة

ريال مدريد يرفض راموس ويُفاضل بين «3 قلوب»!

ريال مدريد يرفض راموس ويُفاضل بين «3 قلوب»!
11 نوفمبر 2024 14:00

أنور إبراهيم (القاهرة)
استقرت إدارة ريال مدريد الإسباني على ضرورة التعاقد مع قلب دفاع خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، لتعويض غياب البرازيل إيدر ميليتاو، الذي أُصيب مجدداً بالرباط الصليبي في الشوط الأول من مباراة الفريق أمام أوساسونا في الجولة 13 للدوري، والذي يغيب لفترة طويلة جداً قد تتجاوز تسعة أشهر.
ووضعت إدارة الريال قائمة مصغرة تضم 3 لاعبين «قلب دفاع» للمفاضلة بينهم، بينما استبعدت تماماً فكرة عودة سيرجيو راموس «38 عاماً» إلى الفريق مرة أخرى، رغم أنه حُر في الوقت الحالي وغير مرتبط بأي نادٍ.
وذكرت صحيفة «آس» أن اقتراح إعادة راموس قُوبل بالرفض من جانب معظم أعضاء مجلس إدارة «البلانكوس»، وأن الأسماء الثلاثة المرشحة هم الدولي الألماني جوناثان تاه لاعب باير ليفركوزن وزميل أنطونيو روديجير في منتخب «المانشافت» الألماني، والثاني، هو الدولي الإسباني إيمريك لابورت لاعب النصر السعودي، والثالث الفرنسي الشاب كاستيللو لوكيبا «21 عاماً» لاعب لايبزج الألماني.
وقالت الصحيفة إن لابورت هو الخيار الرياضي الأول بالنظر إلى ما يتمتع به من خبرات كبيرة وطويلة مع الأندية التي لعب لها ومع منتخب بلاده، وإسهامه في فوز «الماتادور» ببطولة الأمم الأوروبية الأخيرة «يورو 2024»، وأنه قادر على تأمين دفاعات الريال بفضل قوته وحُسن تمركزه وتوقعه.
غير أن الصحيفة قالت إنه لابد أولاً من الحصول على موافقة النصر على رحيله، مشيرة إلى أن النادي السعودي سوف يطلب على الأقل 15 مليون يورو مقابل الاستغناء عن خدمات لابورت، كما أن اللاعب عليه أن يخفض راتبه الكبير، حتى يوافق الريال على ضمه.
أما اللاعب الثالث، فهو كاستيللو لوكيبا، وأهم ما يميزه أنه لا يزال شاباً، ولكنه في الوقت نفسه مرتفع السعر، إذ أن ناديه لايبزج الذي وقع معه عقداً حتى صيف 2029، يضع شرطاً جزائياً قدره 90 مليون يورو، للاستغناء عنه وهو رقم قد يدفع الريال إلى صرف النظر عنه.

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