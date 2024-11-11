التجديف يبحر في قناة دبي المائية السبت

ي (الاتحاد)



تنطلق على مياه قناة دبي المائية، السبت المقبل، منافسات بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، في نسختها الـ 28 التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ضمن روزنامة السباقات في الموسم الرياضي البحري 2024-2025.

وقال محمد سيف المري، مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية: للمرة الأولى سيتنافس المشاركون في الحدث خلال شهر واحد على ألقاب الجولتين الأولى والثانية من بطولة دبي يومي السبت المقبل والسبت 23 الجاري، والمؤهلتين حسب نتائج الترتيب العام لأغلى بطولات الموسم سباق النسخة رقم 27 من شوط كأس آل مكتوم، والمقرر أن يقام يوم السبت الثلاثين من الشهر الجاري، كمسك ختام لفعاليات بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً.

وأضاف: حرص نادي دبي الدولي للرياضات البحرية على التواصل مع شركاء النجاح من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية مبكراً، بهدف إنجاح الحدث الذي سيبدأ السبت في موقعه المعتاد في المواسم الأخيرة في قلب دبي النابض عند ممشى الجداف وعلى مياه قناة دبي المائية بين واجهة فيستيفال سيتي والخليج التجاري وبالقرب من محمية خور دبي للحياة الفطرية.

على صعيد متصل، أعلن النادي عن فتح باب التسجيل للمشاركة في السباق المرتقب للملاك والنواخذة والبحارة المشاركين حتى يوم الجمعة المقبل، تمهيداً لإعلان قائمة القوارب واعتماد توزيع القوارب في الشوطين المحلي والمؤسسات حسب القرعة التي ستجرى قبل موعد السباق يوم السبت في الاجتماع التنويري مع اللجنة المنظمة.