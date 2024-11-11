الإثنين 11 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«سلامات عمر العامري».. رسالة منتخب السلة من صربيا

«سلامات عمر العامري».. رسالة منتخب السلة من صربيا
11 نوفمبر 2024 15:00

علي معالي (أبوظبي)
حمل لاعبو منتخبنا الوطني لرجال السلة، لافتة كبيرة في المعسكر الخارجي حالياً في صربيا، وعليها عبارة: «سلامات عمر العامري»، وذلك لغياب اللاعب عن معسكر المنتخب الحالي بسبب الإصابة، التي لحقت به مؤخراً في مباراة شباب الأهلي مع الأهلي البحريني في دوري سوبر غرب آسيا، والتي انتهت بفوز «الفرسان» في الجولة الثانية.
ويعد غياب عمر خالد العامري خسارة كبيرة لمنتخبنا قبل مواجهتي لبنان والبحرين يومي 22 و25 من الشهر الجاري في النافذة الثانية من تصفيات كأس آسيا.
وعبّر عمر العامري عن حزنه لعدم وجوده في قائمة المنتخب، وقال: «الإصابة في الكاحل نتيجة ضربة قوية في مباراة فريقي شباب الأهلي مع الأهلي البحريني، وتحتاج إلى علاج قد يصل ما بين 3 إلى 4 أسابيع، وأحاول تكثيف العلاج لأكون مع زملائي من أجل تحقيق هدفنا بالتأهل لكأس آسيا 2025».
وقال: «ثقتي كبيرة في قدرة زملائي بالمنتخب على تقديم مستوى يليق بالسلة الإماراتية ضد لبنان والبحرين، وأملنا كبير في أن نخطف التأهل في الوقت المناسب لكي نعود إلى آسيا بعد غياب طويل، وهذه لفتة جميلة للغاية من أفراد المنتخب في معسكر صربيا، ساهمت في رفع معنوياتي في هذه الفترة الحرجة من الإصابة».
ويقيم منتخبنا الوطني معسكراً تدريبياً بمشاركة 17 لاعباً يلعب خلالها 3 مباريات ودية، وتضم القائمة اللاعبين: قيس عمر، وأحمد عبداللطيف وحامد عبد اللطيف (شباب الأهلي)، راشد أيمن، محمد محمود بن خاتم، عبدالعزيز خليفة، سالم خليفة (الوصل)، حسن عبدالله، مامادو ندياي، حمد عاشور (النصر)، محمود وسيم، خالد خليفة، محمد محمود الهاشمي، ديماركو كريستيون (الشارقة)، راشد ناصر، جاسم محمد (البطائح)، سيف أحمد سالم الوهابي (الوحدة).

أخبار ذات صلة
14 لاعباً يمثلون «أجانب أدنوك للمحترفين» في «أيام الفيفا»
«كليفلاند» يسحق «جولدن ستايت» في «السلة الأميركية»
كرة السلة
صربيا
شباب الأهلي
منتخب السلة
آخر الأخبار
منتخب الفتيات إلى المنامة لخوض «عربية الشراع»
الرياضة
منتخب الفتيات إلى المنامة لخوض «عربية الشراع»
اليوم 15:30
محمد صلاح.. «الفرعون» الذي لا يخشى «لعنة» الإصابات
الرياضة
محمد صلاح.. «الفرعون» الذي لا يخشى «لعنة» الإصابات
اليوم 15:12
طيران الإمارات
اقتصاد
«طيران الإمارات» أفضل ناقلة جوية عالمياً في جوائز «الترا»
اليوم 15:11
رئيس COP29 ،مختار باباييف
علوم الدار
رئيس COP29 يؤكد العمل على تعزيز تنفيذ "اتفاق الإمارات" التاريخي
اليوم 15:05
«سلامات عمر العامري».. رسالة منتخب السلة من صربيا
الرياضة
«سلامات عمر العامري».. رسالة منتخب السلة من صربيا
اليوم 15:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©