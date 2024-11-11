«سلامات عمر العامري».. رسالة منتخب السلة من صربيا

علي معالي (أبوظبي)

حمل لاعبو منتخبنا الوطني لرجال السلة، لافتة كبيرة في المعسكر الخارجي حالياً في صربيا، وعليها عبارة: «سلامات عمر العامري»، وذلك لغياب اللاعب عن معسكر المنتخب الحالي بسبب الإصابة، التي لحقت به مؤخراً في مباراة شباب الأهلي مع الأهلي البحريني في دوري سوبر غرب آسيا، والتي انتهت بفوز «الفرسان» في الجولة الثانية.

ويعد غياب عمر خالد العامري خسارة كبيرة لمنتخبنا قبل مواجهتي لبنان والبحرين يومي 22 و25 من الشهر الجاري في النافذة الثانية من تصفيات كأس آسيا.

وعبّر عمر العامري عن حزنه لعدم وجوده في قائمة المنتخب، وقال: «الإصابة في الكاحل نتيجة ضربة قوية في مباراة فريقي شباب الأهلي مع الأهلي البحريني، وتحتاج إلى علاج قد يصل ما بين 3 إلى 4 أسابيع، وأحاول تكثيف العلاج لأكون مع زملائي من أجل تحقيق هدفنا بالتأهل لكأس آسيا 2025».

وقال: «ثقتي كبيرة في قدرة زملائي بالمنتخب على تقديم مستوى يليق بالسلة الإماراتية ضد لبنان والبحرين، وأملنا كبير في أن نخطف التأهل في الوقت المناسب لكي نعود إلى آسيا بعد غياب طويل، وهذه لفتة جميلة للغاية من أفراد المنتخب في معسكر صربيا، ساهمت في رفع معنوياتي في هذه الفترة الحرجة من الإصابة».

ويقيم منتخبنا الوطني معسكراً تدريبياً بمشاركة 17 لاعباً يلعب خلالها 3 مباريات ودية، وتضم القائمة اللاعبين: قيس عمر، وأحمد عبداللطيف وحامد عبد اللطيف (شباب الأهلي)، راشد أيمن، محمد محمود بن خاتم، عبدالعزيز خليفة، سالم خليفة (الوصل)، حسن عبدالله، مامادو ندياي، حمد عاشور (النصر)، محمود وسيم، خالد خليفة، محمد محمود الهاشمي، ديماركو كريستيون (الشارقة)، راشد ناصر، جاسم محمد (البطائح)، سيف أحمد سالم الوهابي (الوحدة).