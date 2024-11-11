فاريولي: اختيار المدربين أشبه بمسلسلات وأفلام نيتفليكس



الدوحة (د ب أ)

أكد الإيطالي فرانشيسكو فاريولي، مدرب أياكس أمستردام الهولندي، أن كرة القدم فيها الكثير من المراحل الصعبة والشائقة، والمتقلبة أيضاً من النجاحات والانتصارات والهزائم.

وتحدث فاريولي، خلال افتتاح قمة أكاديمية أسباير العالمية 2024 في قطر، عن تجربته مدرباً شاباً، بعد انتقاله لتدريب أياكس في بداية الموسم، خلفاً لجون فانت شيب بعد فترة قصيرة من العمل مديراً فنياً في الدوري التركي مع أندية فاتح كراجومروك عام 2021 والذي منحه الفرصة لقيادة الفريق ببلوغه 31 عاماً، ليصبح أصغر مدرب في أوروبا بالكامل، وفي العام نفسه، تركه نحو ألانياسبور الذي استمر معه قرابة عامين، قبل أن يرحل لتدريب نيس الفرنسي، ومنه إلى أياكس.

والطريف أن فاريولي بدأ مشواره مدرباً لحراس المرمى، إذ عمل في فرق صغيرة عدة وغير محترفة في إيطاليا، حتى انتقل إلى قطر للعمل في أكاديمية «أسباير» الشهيرة، وعمل مدرباً لحراس مرمى المنتخب القطري تحت 17 عاما، وفجأة عاد إلى بلاده، وعمل ضمن الطاقم التدريبي لحراسة المرمى للمنتخب الإيطالي، خلال فترة جان بييرو فينتورا.

وعن بداية مسيرته التدريبية، قال فاريولي: «كنت في قطر في بداية شهر ديسمبر 2015، وقد جئت لأكاديمية أسباير، وعمري 25 سنة بحقيبتي وأحلامي، بعد أن تركت بلدي دون أي جودة، وحتى التحدث باللغة الإنجليزية فكان التحدي الأول هو مسألة التواصل».

وأضاف، «بعد عامين فقط قمت بعمل كبير مع أفراد عائلتي في عالم التدريب، وأشرفنا على إعداد العديد من اللاعبين المميزين، ليكونوا بعد ذلك أساسيين في المنتخب القطري».

وقال فاريولي، إن اختيار المدربين أشبه باختيار أحد الأفلام أو المسلسلات على منصة «نيتفليكس»، حيث يجب ترتيب الأفكار وتنظيمها. وواصل «بالنسبة لي أكاديمية أسباير كانت أشبه بجامعة للتعلم منها، والحصول على الأفكار والمعرفة اللازمة على مدار سنوات، لفهم الخطوات التي يجب اتخاذها من أجل المضي قدماً، وخلق الفرص ومعالجة الفوارق داخل أرض الملعب».

وأوضح المدرب الإيطالي أنه من أجل تسهيل العمل على اللاعبين لابد من وجود استراتيجية، وطريقة تقوم على فهم اللاعبين وثقافتهم أيضاً، وهذا يتوقف على المدرب والفريق الفني الذي يجب الحفاظ عليه. وأتم فرانشيسكو فاريولي تصريحاته قائلاً: «لابد أيضاً من الالتفات للنقد الذاتي في تكوين الفريق، لكن مع وجود المرونة للتعامل مع مستجدات واردة الحدوث».